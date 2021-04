Cali se juega contra Millonarios la opción de ser cabeza de serie

Deportivo Cali visitará este domingo (3:30 p.m.) a Millonarios en El Campín sin ninguna presión en el cierre del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay I-2021, aunque un triunfo (sumaría 34 puntos) le servirá para quedar como cabeza de serie en los cuartos de final, posibilidad que también vislumbra Alberto Gamero en el local.



Durante la semana se ha mencionado con insistencia que el entrenador verdiblanco trabajó con formación alterna, teniendo en cuenta que se clasificó con anticipación, pero de igual forma en busca de darle ritmo y minutos a varios jugadores que no son habituales titulares y a otros que fueron ascendidos este año desde la categoría juvenil.

Hay dos opciones de módulo para enfrentar a los albiazules: Un 1-3-4-3 en el que vayan tres defensores y 4 volantes, o el tradicional 1-4-3-2-1 con su cuarteto posterior, dos recuperadores, un enlace, dos extremos y un solo delantero. En ambos se estudia la presencia de Andrés Balanta como zaguero central, ya que los titulares (Jorge Arias y Hernán Menosse) no pueden ser de la partida.



Independientemente de la decisión de Alfredo Arias, lo que se vaticina es que será un equipo mixto respaldado por hombres de experiencia como el arquero Guillermo De Amores, los laterales Juan Camilo Angulo y Darwin Andrade, así como el atacante Marco Pérez.



Daniel Luna y Yeison Tolosa estarían encargados de la generación y desborde por una de las bandas, respectivamente. El volante Carlos Robles también podría aparecer en la contención después de recuperarse de una lesión.



Precisamente, Robles se refirió a lo que ha sido su regreso a trabajos con el equipo: “Contento de nuevamente estar entrenando, no es fácil, pero gracias a Dios me he recuperado bien, gracias al Departamento Médico que pone mucho empeño cuando uno cae en una lesión y hoy gracias a Dios estoy con el grupo”.



Sobre Millonarios afirmó que “es un rival complicado, que para mí es de los que mejor juega en el fútbol colombiano y nosotros vamos por esos tres puntos para quedar en lo más alto de la tabla”.



En cuanto a las precauciones que deben tomar ante un adversario que también quiere ser cabeza de serie dijo que “Millonarios es un equipo que tiene mucha velocidad en el frente de ataque, con extremos muy rápidos como Émerson, delanteros muy potentes como ‘Chicho’ Arango, laterales que normalmente siempre pasan al ataque como Perlaza, tenemos que controlarle esos circuitos y después nosotros tener el balón y someterlo, mantener la pelota, que es la mayor fortuna nuestra. Son clásicos, que como la palabra lo dice, hay que ganar, salir con la mejor actitud y disposición para poner en práctica todo lo que se trabaja durante la semana”.



En cuanto a lo que han hecho durante la semana pensando en este compromiso, manifestó que “somos un equipo que nos preparamos para un torneo siempre con la misma idea, buena tenencia, presionar al rival cuando perdemos el balón, abrir el campo, y no nos salimos de eso, obvio miramos por ahí las virtudes del adversario y tratamos de tomar precauciones, vamos por nuestro trabajo. La altura siempre va a pesar, pero nosotros en esa condición hemos conseguido buenos resultados, fuimos a Tunja y ganamos, lo mismo que hace pocos días en Bogotá ante Equidad, y creo que no nos va a afectar mucho”.



Sobre la forma en que llega al partido sostuvo que “en cuanto a lo físico, bien, durante la recuperación se trabaja bastante esa parte, después viene la fase a adaptación con el balón, que desde la semana pasada la cumplí, cada día me siento mejor, espero llegar de la mejor manera y cuando se dé la oportunidad aportarle al equipo”.



Datos en el previo



Tras ganar sus primeros cuatro partidos como visitante en Liga I-2021 (ante Pereira, Boyacá Chicó, Patriotas y Junior), Deportivo Cali consiguió solo un triunfo en los siguientes cuatro partidos (ante La Equidad), además empató en sus visitas al DIM y Once Caldas, y perdió su único juego como visitante, frente a Bucaramanga (0-1).



Cali es el equipo que menos ha encajado goles en este certamen (11), casi perfectamente divididos entre los tiempos (5 en el primero, 6 en el segundo). Millonarios es el tercero que más ha anotado (22, junto con Deportes Tolima), perfectamente dividido entre primera y segunda etapa.



Árbitro: Edilson Ariza (Santander)

Asistentes: Wílmar Navarro (Santander) y Diego Flechas (Boyacá).



Probable formación:



Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Jorge Marsiglia, Andrés Balanta, Darwin Andrade; Jhojan Valencia (Joan Ramírez), Carlos Robles, Juan José Tello, Yeison Tolsa, Daniel Luna; Marco Pérez.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces