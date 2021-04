En charla con el programa Zona Libre de Humo, el delantero uruguayo Gastón Rodríguez, autor del gol de la victoria frente a Nacional, se refirió al trato que recibieron por parte de la hinchada unas jornadas atrás. Contó que iba en el puesto que resultó afectado con vidrios rojos y aseguró que es un momento de angustia que no le desea a nadie.

"Lo del bus fue un momento feo y sabemos lo que siente la hinchada, pero es una manera que no sirve. Tuve la mala suerte de estar en el vidrio que se rompió. Fue un momento que no se lo deseo a nadie. Nosotros somos seres humanos y tratamos de hacer lo mejor. No somos ni asesinos ni violadores para que nos traten así como nos trataron. Eso fue lo que más nos molestó mucho. Sacamos un buen resultado y la cosa se tranquilizó", manifestó Gastón al medio caleño, destacando también que nadie resultó herido tras el ataque al bus.



Cabe recordar que ese no fue el único episodio violento de los hinchas azucareros, que buscaban presionar al equipo para obtener los resultados y clasificarse. Deportivo Cali no lo consiguió en la Copa Sudamericana donde quedó eliminado a manos del Tolima, pero sí accedió anticipadamente a los cuartos de final de la Liga Betplay. Ahora busca ser cabeza de serie.



Tras el incidente que mencionó el jugador uruguayo, el equipo no ha perdido. Empataron con Pasto 1-1, posteriormente golearon a La Equidad (2-5), igualaron (0-0) con Tolima en la Sudamericana y se quedaron con el duelo de verdes, con su anotación desde el punto penalti. Para Gastón Rodríguez estos buenos resultados en Liga se deben a que hicieron los goles que les habían sido esquivos.



"El bache era cuestión de que el equipo ganara. Solo se sacaba trabajando y con una victoria que nos diera la tranquilidad. Se ganó porque hicimos goles, no porque la hinchada nos haya presionado. Uno sale a la cancha a ganar, pero a veces no se da porque el otro equipo también juega", agregó.



El jugador de 29 años que llegó este año como refuerzo al equipo azucarero, le agradeció al técnico Alfredo Arías por haberlo traído al fútbol colombiano. "Desde el primer día que llegué al club le agradecí al profe por traerme, él confió en mí y me está dando la oportunidad porque llevaba tiempo sin jugar. Lo conozco hace nueve años y siempre con el mismo estilo".



Deportivo Cali cerrará la fase regular enfrentando a Millonarios, en un duelo directo por las primeras posiciones en la clasificación.