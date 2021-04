Equidad y Tolima, preocupados: piden colaboración para viajar a Brasil

La Equidad y Deportes Tolima se unieron para publicar un comunicado de prensa en conjunto y mostrar su preocupación frente al panorama que tienen en la Copa Sudamericana. El Gobierno de Colombia restringió desde inicio de año el ingreso de personas procedentes de Brasil, a causa de la cepa que se descubrió en ese país. Por lo pronto no han podido concretar sus vuelos.



Ambos clubes tendrán que viajar el martes para afrontar la primera fecha del torneo continental el día jueves y por tanto pidieron conocer si pueden viajar y regresar al país sin inconvenientes. Sin embargo, solo hasta el lunes al final de la tarde se entregará una noticia. Así lo informó el ministro de salud, Fernando Ruíz.

En el comunicado, los clubes expresan su "preocupación" frente a las medidas del Gobierno que "restringe el ingreso de personas que procedan de Brasil, afectando de esta forma nuestra participación en fase de grupos". Tanto Equidad como Tolima, tendrán acción el próximo jueves 22 de abril y deben viajar el martes a territorio brasileño. Se medirán a Gremio y Bragantino, respectivamente.



Y agregan que "a la fecha no ha sido posible concretar la logística correspondiente para el cumplimiento de dichos encuentros, incluyendo, los respectivos vuelos chárter solicitados por la organización de la competencia, mismo que estaban presupuestados para el día martes. Requerimos de toda la colaboración de las autoridades colombianas para poder cumplir con este compromiso internacional, pues de no ser posible, nos veremos altamente afectados".



Cabe recordar que además de la preocupación no solamente es para La Equidad y Deportes Tolima, puesto que otros tres clubes necesitan recibir el aval del Gobierno Nacional para salir a Brasil y recibir rivales desde ese país. El jueves, Tolima visitará a Bragantino y La Equidad a Gremio.



Por Copa Libertadores, Santa Fe y Junior se medirán a Fluminense. Los cardenales esperan el 28 de abril al Flu y el 15 de mayo jugarán la vuelta en Brasil. Los rojiblancos los recibirán el 6 de mayo y jugarán el segundo choque el 18 de mayo. América es otro que tendrá en Libertadores a un rival brasileño. Se trata de Atlético Mineiro, al que visitará el 27 de abril y recibirá el 13 de mayo.