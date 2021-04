Flabián Londoño, joya de River, en espera: ¿qué falta para firmarlo?

Al delantero antioqueño, que muchos comparan con Radamel Falcao García, le siguen la pista desde el primer equipo hace varios meses. Incluso el técnico Marcelo Gallardo ha asistido a partidos de la reserva, donde Flabián Londoño se ha destacado.



El colombiano viene de marcar dos goles más, esta vez frente a Central Córdoba. Dos goles en tres minutos, para llegar a nueve anotaciones. Ahora es el máximo artillero del torneo de reserva y River es líder invicto.



Aunque ya ha tenido la posibilidad de entrenarse con el primer equipo, todavía no tiene un contrato con el club. Ese panorama podría cambiar muy pronto. En Argentina aseguran que lo quieren firmar cuanto antes, pero todo dependerá de una documentación que le permitirá ser inscrito sin ocupar la plaza de extranjero.



La nueva joya de River es primo de Gerardo Bedoya, un “viejo conocido” en el fútbol de ese país tras vestir las camisetas de Racing, Colón y Boca Juniors. Flabián llegó a Argentina a mediados de 2018, procedente de CD La Mazzia de Medellín, para integrar la quinta división en River Plate. Debutó el 6 de octubre y lo hizo con gol frente a Banfield. Tres anotaciones en cinco partidos, que dieron de qué hablar.



En la reserva debutó el 20 de septiembre de 2019. En el presente campeonato suma 9 goles convertidos a Platense, Argentinos Jrs, Boca Juniors, Arsenal, Colón y Central Córdoba; ha disputado un total de 14 partidos y ha jugado 1.066 minutos. El periodista argentino, Germán Balcarce, quien le sigue los pasos al colombiano, además de entregar sus cifras también se refirió a las razones por las que no ha podido firmar contrato con el club.



"Tiene firmado un convenio, pero sin validez para blindarlo. Ya reúne el tiempo suficiente para no ocupar plaza de extranjero: 30 meses registrado en la AFA para competir en Divisiones Inferiores. Flabián Londoño Bedoya todavía no logró cumplir con los trámites burócraticos para liberar definitivamente el cupo de extranjero. Una vez que se concrete la documentación, estará en condiciones de firmar contrato con River. Aún no le hicieron una propuesta formal", destacó en twitter.



Lo cierto es que Flabián tiene encantados a los hinchas de River, que en redes le piden al presidente Rodolfo D'Onofrio que lo contrate y lo asciendan al primer equipo. Algunos lo apodan el 'Tigre de Ebéjico', otros 'Gabigol colombiano'. Lo cierto es que Londoño habla con goles y eso sí que es bien valorado en Argentina.