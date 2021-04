Tomás Ángel le apuesta a la mejora continua para ser mejor deportista

Sin pausa y con prisa, Atlético Nacional prepara su encuentro del próximo domingo contra Patriotas, por la última fecha en la Liga I-2021. Para los verdolagas, imponerse en este encuentro significa asegurarse en el liderato y de paso, conseguir el objetivo de ser cabeza de serie en los cuartos de final, algo que Tomás Ángel lo sabe y confía en aprovechar las circunstancias, si es que tiene la oportunidad de disputar este partido.



"Todo es un proceso, agradecido por las oportunidades que he tenido. No es lo mismo jugar Pony o Liga de inferiores que en lo profesional, voy mejorando cada día mis falencias y en algún momento estaré todos los fines de semana en el once inicial", precisó el joven delantero.

Sobre un posible interés que su padre, el ex jugador Juan Pablo Ángel fuera uno de los opcionados a ser el nuevo presidente del club antioqueño, Tomás indicó que "a mi papá (Juan Pablo) lo veo muy capaz en muchas cosas, pero prefiero no referirme al tema".



En cuanto a su proceso en el plantel profesional, Ángel remarcó que "cada partido en el que he jugado, siempre salgo con mis pensamientos acerca de cómo poder mejorar. Me encantaría poder marcar más goles y por eso estoy aquí en la profesional. Poco a poco me voy soltando, mostrando mis características y solo se mejora en el día a día".



Pensando en los próximos juegos que vienen por Liga y Copa Libertadores, el delantero comentó que "se viene una seguidilla de partidos importantes, donde también está la Libertadores y los que no han tenido continuidad, la tendrán en la Liga. Yo me siento muy bien, entrenando de la mejor manera y dando lo mejor cada vez que pueda jugar".



Volviendo al tema de su padre, el delantero reveló que "me da consejos muy importantes que me permiten seguir adelante". Además, contó que varios referentes lo apoyan y le siguieren acciones en el juego para ser más determinante en los partidos. "En este equipo, la unión es muy importante. Es una familia, Jefferson Duque me da consejos en movimientos y como llegar mejor al arco. Voy aprendiendo de todos para ir mejorando".



Sumado a que, "el fútbol se trata de los que se sostienen, de adaptarse en varias posiciones del campo para ayudar a ganar el equipo. En cuanto a la preparación, desde mi familia me han inculcado para dar lo mejor. Cuando terminan los entrenamientos, los complemento para aprovechar el tiempo".



Finalmente, habló de la importancia de hacer un buen trabajo, teniendo en cuenta que es uno de los jóvenes a ser tenidos en cuenta en su generación. Tomás Ángel integró la lista de promesas en el 2020 y ahora es una realidad. "Siempre tendremos la presión en los jugadores más jóvenes que llegan al profesionalismo. Soy consciente de mis virtudes y mis falencias, siempre sigo trabajando, mostrando el fútbol que tengo".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8