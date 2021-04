Nacional pone a prueba sus recursos en el remate de la temporada

Con cuatro meses cumplidos de trabajo, el cuerpo técnico y los jugadores de Atlético Nacional entraron al remate de la temporada, en donde tendrán 45 días para conseguir dos objetivos en el semestre; conseguir la Liga y avanzar a los octavos de final en la Copa Libertadores. Aunque otros equipos podrían escoger entre una de las dos competiciones, desde el club, saben que tienen que ir por ambos frentes.



El asistente técnico de Nacional, Juliano Fontana fue claro en las aspiraciones de los verdolagas. "Sabemos la presión que hay acá, ayer cumplimos cuatro meses de trabajo y estamos mostrando buenas cosas. Tenemos varios objetivos como clasificar en Liga y avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Las críticas las veo, pero me quedo en las constructivas", remarcó.

Además, "nosotros cuando planteamos una metodología de trabajo, observamos la nómina. Acá tenemos una nómina muy fuerte de 27 jugadores en gran nivel. Contra Libertad tuvimos que remontar, con el tercer gol, regulamos. Muchas veces sufrimos, pero encontramos los espacios. Si el grupo no nos cree, podemos tener línea de cuatro, de tres y nada serviría. Completamos dos etapas y debemos pensar que en 40 a 50 días hay mucho por definir. Siempre positivos en lo que pueda suceder".



En cuanto al análisis del grupo F en la Copa Libertadores, Fontana comentó que "Nosotros conocemos bien a los rivales, a Católica lo enfrentamos cuando estuve en América. Perdió su técnico, tuvo pocos cambios, es un equipo veloz, sigue arriba en el campeonato chileno. Nacional es muy tradicional en la Copa, muy férreo y es el campeón uruguayo. Argentinos Juniors está en la mitad de tabla, es un equipo aguerrido y conocemos que es un grupo muy parejo. Contamos con la capacidad para hacer un buen trabajo".



Teniendo en cuenta que en la Copa deberán jugar en un estadio como el de Pereira, el asistente de Guimarães explicó el porqué eligieron ese escenario. "De todos los análisis que hicimos, tomamos a Pereira como la mejor opción. La cancha está en muy buenas condiciones, también hablé con gente de la Selección Brasileña sub 23 que estuvieron en el preolímpico y me dieron las mejores referencias. Es difícil competir en ambos torneos, pero somos privilegiados estar en estas instancias y nuestras expectativas son las mejores para afrontar Copa y Liga".



En el equipo proyectan 13 partidos en 45 días, la última fecha de la Liga contra Patriotas, donde si se imponen aseguran el liderato en el campeonato local, los seis del grupo F en la Copa Libertadores y las llaves de cuartos de final, semifinal y final de la Liga.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8