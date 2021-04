¡Día decisivo! Objetivos de cada equipo en la última jornada de Liga

Se avecina el día decisivo de la Liga BetPlay 2021. Este domingo cada equipo se jugará un partido aparte: unos quieren quedar en las primeras cuatro posiciones, otros quieren ingresar a los ocho, un par pelearán por no descender... Hay de todo.



Justamente por lo anterior, en FUTBOLRED analizamos los intereses de cada uno en la jornada 19. En total serán ocho partidos de emoción a flor de piel.

Boyacá Chicó vs Jaguares FC



Necesidades distintas. Los boyacenses necesitan ganar para no irse al descenso. Eso sí, dependen por completo del Deportivo Pereira; los felinos deben sacar los tres puntos en Tunja para soñar con clasificar a los ocho. Dependen de América y Medellín.



Millonarios FC vs Deportivo Cali



Duelo mano a mano. Ambos equipos ya están clasificados a las finales, pero ahora su máximo objetivo es quedar entre los cuatro primeros para cerrar sus llaves en condición de local. El empate beneficia a los azucareros.



La Equidad vs Independiente Santa Fe



Duelo directo entre capitalinos. Ambos están clasificados a la siguiente fase (tienen 30 puntos), pero definirán en Techo al que ocupará uno de los primeros cuatro lugares del certamen.

Once Caldas vs Independiente Medellín



El ‘Poderoso’ está obligado. Los dirigidos por Hernán Darío Gómez deberan sobreponerse al mal momento y la gran cantidad de bajas para soñar con entrar a los ocho. Necesitan ganar por buena diferencia (dos goles más de los que haga América en su partido) o golear por cinco goles para ajar al Junior.



Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto



La salvación pende de un hilo. Los matecañas tienen “el sarten por el mango”, teniendo en cuenta que la diferencia de gol los aventaja respecto al Chicó. Si ganan, continúan en la Liga.



América de Cali vs Deportes Tolima



Necesitados, pero con objetivos distintos. Por un lado, los escarlatas deben certificar su lugar a los ocho con una victoria; por otro, los pijaos necesitan sumar para quedar dentro de los cuatro primeros.





Los duelos Águilas Doradas vs Bucaramanga y Nacional vs Patriotas no tienen nada en juego. Vale la pena recordar que el cuadro verdolaga, pase lo que pase, tiene asegurado un cupo entre los cuatro primeros.