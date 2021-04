Carlos Darwin Quintero es suplente y le lanzó fuerte dardo a su DT

Desde hace ya un buen tiempo, Carlos Darwin Quintero viene cumpliendo con actuaciones destacables en el fútbol de los Estados Unidos. Justamente la última temporada con el Houston Dynamo marcó 5 goles en 11 partidos.



Con la temporada 2021 en marcha, las cosas no han sido del todo positivas para el delantero colombiano. Justamente en diálogo con ‘Gol Caracol’ habló sobre su actualidad y aprovechó para tirar unos cuantos dardos al cuerpo técnico del equipo.

“Por ahí no comenzaré jugando por decisión técnica, quiere ver otras cosas, por ahí como que no se llenó del todo lo que hice la temporada pasada, pero seguiré trabajando”, señaló Quintero. Recordemos que fue suplente este viernes, en el inicio de la MLS.



Y no es para menos, el malestar del ex-Tolima está fundamentado: “No es fácil quedar en el top 3 de jugadores que más oportunidades crearon, quedar de mejor asistidor y goleador de tu equipo y por ahí haber hecho todo eso bien y no llenarle el ojo a tu técnico”.



La crítica no se quedó ahí, pues declaró que sus objetivos a nivel personal son “mejorar los números del año pasado”, siempre y cuando “tenga la continuidad que se necesita para tener un buen desempeño”.



Por ahora tiene contrato hasta diciembre y existe la posibilidad de renovar por un años más, pero no descarta regresar “donde he dejado las puertas abiertas, en Colombia, en México”. En territorio nacional jugó también para Pereira y en el país ‘manito’ tanto con Santos Laguna como América.