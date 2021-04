Estudian ingreso de equipos brasileños a Colombia: ¿cómo va el tema?

Nacional y Junior afrontaron sus primeros duelos con rivales internacionales por Copa Libertadores, sin embargo, no hubo inconveniente porque los clubes llegaron desde Paraguay y Bolivia. En la fase de grupos surge un gran inconveniente, tanto en Libertadores como en Sudamericana, a causa de los rivales que tendrán los colombianos: cuatro equipos procedentes de Brasil (Fluminense, Mineiro, Gremio y Bragantino). El lunes se espera una decisión, y de ser negativa, tendrán que buscar casa en otro país.

Y es que desde marzo, el Ministerio de Salud había puesto sobre la mesa las objeciones por la cepa de covid-19 descubierta en Brasil. En su momento, la decisión afectaba a la Selección Colombia, que en caso de haber podido disputar la Eliminatoria Sudamericana, no habría podido recibir a la 'canarinha' en Barranquilla.



Ahora, un mes y medio después de ese NO rotundo del Gobierno Nacional, están estudiando la posibilidad que los equipos brasileños puedan ingresar al país para disputar los partidos frente a los colombianos Santa Fe, América y Junior, por Libertadores; Equidad y Tolima, por Sudamericana.



Según informó Antena 2, el ministro Fernando Ruiz, dijo este viernes en medio de una reunión con Ernesto Lucena, ministro del deporte; Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana y Fútbol, y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que estudiarían la situación y el próximo lunes darían una noticia. Desde la organización esperan que sea positiva y que los equipos, que jugarán a mitad de semana, no tengan que cambiar de rumbo.



Cabe destacar que Independiente del Valle no pudo recibir en Ecuador a Gremio y tuvo que 'echar mano' de Paraguay. En ese país también tienen restringido el ingreso de ciudadanos procedentes de Brasil.



Según declaraciones recogidas por Antena 2, el ministro Ruiz destacó que "en Copa Libertadores hemos tenido algunos avances. Acabamos de salir de una reunión con el Ministro Lucena, con la Conmebol y su presidente Domínguez, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún. Analizamos la situación de la Copa Libertadores y el lunes vamos a tener una reunión del más alto nivel en la cual se va a definir la situación y le comunicaremos al país al final de la tarde".



¿Cuáles son los partidos que se avecinan?



Santa Fe y Junior, que quedaron instalados en el Grupo D, se medirán a Fluminense. Los cardenales lo harán el 28 de abril y los rojiblancos el 6 de mayo. América es otro que recibirán en Libertadores a un rival brasileño. Se trata de Atlético Mineiro, al que espera el 27 de abril.



Por otro lado, en Copa Sudamericana, Deportes Tolima recibirá a Bragantino el 22 de abril y La Equidad lo hará el 27 de mayo frente a Gremio.