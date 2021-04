¡Palabra autorizada! Mayer ‘se puso la 10’: valiosos consejos a Gamero

Para nadie es un secreto que Mayer Andrés Candelo está entre los más grandes ídolos de Millonarios. Después de una salida llena de polémica en 2003, el creativo regresó en 2011 para hacer historia. En cinco años, le dio la estrella 14 al equipo y una Copa Colombia.



Hace ya un buen tiempo que inició su carrera como entrenador y justamente aprovechó dicha situación para hablar sobre la actualidad del conjunto albiazul en el cierre del todos contra todos de la Liga BetPlay 2021.

En primera medida, el exfutbolista aseguró que “de Millonarios me enamoré” por varias razones: “Lo que se vivió, hubo momentos tristes-fuertes como hubo momentos mucha alegría, de felicidad. En una relación hay siempre eso... Al final terminó genial, enamorados y lo seguimos amando y respetando”.



Hablando de la actualidad azul, Mayer se declaró “admirador” del entrenador Alberto Gamero porque “con muy poco hace mucho”. Ahora bien, afirmó que aún “no es un Millonarios extraordinario” debido a que debería estar “mejor conformado” en cuanto a la nómina.



“Deberíamos ser un equipo mejor conformado en nombres o figuras para poder llegar a pelear un título o cosas más importantes en torneo internacional... A pesar de que no sea el primero en la tabla, no juegue bonito todos los partidos o que gane 5-0 siempre, ha tenido un rendimiento positivo”, sentenció.



Justamente habló sobre los juveniles y la exigencia, por lo menos desde los aficionados, en materia títulos: “El hincha es exigente por la grandeza del equipo, quiere que su equipo consiga títulos más que sacar o mostrar jugadores”.



Ahora bien, uno de los canteranos más relevantes, en su opinión, ha sido Stiven Vega. “Ese niñito extraordinario”, como dijo, es pieza fundamental del esquema. El cabeza de área que reemplazó perfectamente a Jhon Duque.



“Yo pondría a Mackalister (Silva) por dentro, aprovechando ese niñito extraordinario de Stiven Vega. Lo conozco desde que yo estaba en Millonarios y me da mucha felicidad ver lo que es él hoy. No he tenido la oportunidad como de darle un abrazo y saludarlo porque no lo he visto hace muchos años, pero lo que veo por televisión de él: un crecimiento extraordinario”, mencionó.



Respecto a Silva, Mayer dijo que le gustaría verlo “en una línea de 3, empezando de atrás” para que aporte mucho más en tema generación desde la mitad del campo y en la izquierda “poder meter a un (Juan Camilo) Salazar u otro de esos muchachos rápidos”. Y es que por la banda, el bogotano “físicamente se va quedando mucho por ese desgaste”.



Por último, el ex Cali, Cortuluá y demás confirmó que a Millos le hace falta “un Román Torres o un (Yhonny) Ramírez”, es decir aquel jugador que “muestre ese carácter y personalidad para que no se vea un equipo tan joven, niño”. Combinar a los jóvenes con uno “de respeto, jerarquía”.