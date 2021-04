Medellín, con la ilusión de clasificar a cuartos: visita a Once Caldas

Deportivo Independiente Medellín visita este domingo, desde las 3:30 de la tarde a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, por la última fecha de la Liga I-2021. El conjunto rojo de Antioquia buscará un triunfo y una combinación de resultados que le permita romper una racha de tres eliminaciones consecutivas y seguir en la pelea por el título.

Los dirigidos por Hernán Darío Gómez no podrán contar con su goleador Agustín Vuletich, quien desde hace un mes arrastra una lesión muscular grado 1. El equipo recuperó a todos los jugadores infectado por covid-19 y confían en romper la racha de tres partidos sin ganar en el campeonato, enfrentando a uno de los equipos que se ubican en la parte baja de la tabla.



“Estamos convalecientes, recuperándonos, los muchachos andan motivados y esperamos conseguir los 29 puntos que nos permitan estar bien ubicados en la reclasificación, independiente que clasifiquemos o no. No estamos en las mejores condiciones”, destacó ‘Bolillo’.



En cuanto al rival, el estratega indicó que “en condiciones normales, Alianza Petrolera ni Pereira nos daba un brinco, nos hemos atrasado un poco en el trabajo. Once Caldas no juega mal, les faltan jugadores de jerarquía, pero son equipos que tienen orden, buena repartición en ataque y defensa, tienen buena elaboración. No están las grandes figuras, pero tampoco hay troncos. A esos equipos son los que les ganan los goleadores, los jugadores más caros. Esperamos que para este partido estemos mejor”.



Por su parte, Juan Guillermo Arboleda destacó que “Once Caldas puede que esté en los últimos lugares de la tabla, no podemos confiarnos, hay que trabajar el partido, darlo todo y conseguir el objetivo de clasificar en el grupo de los ocho. Sabemos que estamos en un equipo grande, tenemos un cuerpo técnico con mucha experiencia. Nuestra mentalidad es ir por la victoria en este partido y esperando otros resultados que nos permitan lograr esa clasificación”.



Además, “en el otro partido estarán jugando América y Tolima, ambos se juegan cosas importantes. Pero no ganamos nada con que Tolima gane y nosotros no conseguir el resultado. Es importante conseguir el resultado, concretar las opciones que creemos y que podamos ganar para clasificar”.



19 jugadores fueron convocados por el técnico Gómez para este encuentro, en cuanto a novedades, Juan Pablo Gallego retorna luego de superar el covid-19. Además de la ausencia de Agustín Vuletich, quien continúa con su puesta a punto, Alexis Rolín se encuentra en su país tras conocer el delicado estado de salud de su padre.



Datos entre Once Caldas e Independiente Medellín



Por Liga, Once Caldas e Independiente Medellín se han enfrentado en 195 oportunidades, de las cuales, 65 triunfos son para los ‘albos’, contra 68 del poderoso y 62 juegos terminaron empatados. En cuanto a goles marcados, el DIM convirtió 252 frente a 251 de los manizaleños.



Once Caldas ganó solo uno de los últimos once partidos frente al DIM en Primera División (seis empates, cuatro derrotas); fue el siete de marzo de 2018, en Manizales y con un marcador final de 3 a 2. Los últimos cuatro partidos entre ambos clubes terminaron en empate, y todos ellos hubo goles (tres 1 a 1 y 2 a 2 el restante).



El ‘blanco blanco’ ganó un solo partido de los últimos 13 que disputó en la actual Liga I-2021 (siete empates, cinco derrotas). Fue jugando como local contra Boyacá Chico (4-2).



Once Caldas es el equipo que menor proporción de goles recibe en los 15 minutos finales de partido (incluyendo descuentos) en Liga esta temporada; solo nueve por ciento de los 23 goles que encajó ocurriendo en ese intervalo (dos).



DIM ha repetido su resultado previo en los últimos cinco partidos como visitante en Primera División. Empezó con dos empates (Santa Fe y Envigado), después dos victorias (Águilas Doradas y América) y en caso de perder ante Once Caldas, sumará dos derrotas en fila en esta condición (viene de caer ante Deportivo Pereira). El poderoso es uno de dos equipos que no le han encajado goles de penalti en la Liga I-2021 (Alianza Petrolera es el otro), aunque haya concedido dos.



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Juan Carlos Díaz, Kevin Londoño, Javier Reina, Matías Mier, Leonardo Castro.

D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Palogrande.

Árbitro: John Ospina (Quindío).

T.V.: WIN Sports





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8