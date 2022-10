¿Hay preocupación en Millonarios? Alberto Gamero llama a la calma

Millonarios no tuvo una buena noche contra Equidad, la derrota en Techo les aplazó la clasificación. Pese a las 28 unidades y los resultados recientes, el técnico Alberto Gamero llamó a la calma, pues confía plenamente en la idea de sus jugadores y capacidades, para revertir el pequeño bache.



Preocupación por el rendimiento: empatamos con América, perdimos con Junior y Equidad. No me da muestra de que el equipo venga en curva descendente, Hoy el equipo intentó, buscó y encontramos un rival que se defendió bien. Con sus argumentos hizo cosas buenas, con juego directo. En un descuido nos hacen el gol. El equipo intentó, no tuvimos claridad.



Son partidos donde no veía por donde lo perdíamos. Te descuidas y eso pasa. Seguir trabajando y darle merito a Equidad que hizo bien el trabajo, le salió. Fueron pocas opciones de gol las que generaron. Hoy por perder no voy a criticar a mis jugadores, hicieron un buen trabajo de desgaste, de posesión. Equidad tuvo bloque bajo y no perdimos la idea.



No hay preocupación, a nosotros no nos superaron hoy. Equidad hizo su trabajo, nos ganó con un descuido. Pero mis jugadores no fueron inferiores, con América empatamos y no fuimos menos. A veces cuando tu no ganas, no es de rendimiento. El equipo no jugó mal, pero si me preocupo con 28 unidades, con partidos por jugar, con cambios en la nómina, no me preocupo.



Hoy nos están cayendo por perder los partidos, no sé cómo quede Pasto, si gana nos pasa. Hay que seguir trabajando. Si tuviera pocos puntos, sería otra cosa. Con tres puntos estamos adentro, tengo tranquilidad para seguir mejorando. No todo es bueno, hay errores y los cometimos. Falta poco para clasificar.



Correcciones para el clásico contra Santa Fe con bajas: de pronto contra Santa Fe encontremos un equipo más abierto, con más espacios. Tenemos que pensar eso, trabajar más en esa parte ofensiva. Estamos llegando, pero no tomamos las decisiones acertadas. Hoy jugamos gran parte en campo de Equidad, no resolvimos bien.



Trabajaremos en la toma de decisiones, hay que mejorar. En la parte defensiva nos llegaron una o dos veces claras. Pasó en Barranquilla, poco nos llegan. Hay que ser fuertes en defensa, pero buscar formas y alternativas en lo ofensivo.



Cómo contrarrestar los equipos con bloque bajo: hacemos buena posesión, pero no la terminamos en el arco contrario. Hay que incrustar jugadores a la espalda del rival, mirar cómo se paran los extremos. El error que cometemos principalmente hoy es que en el tercio ofensivo no fuimos claros.

Cómo me preocupo yo si lo que quiero es que el equipo entre a la cancha a jugar bien. Es lo que busco siempre, la mayoría de veces hemos acertado, tenemos que hacer más goles, si. Si no tuviera chances y que el rival me generara, eso sería preocupación. Intento elaborar, crear, no se dan por otras razones, pero no por factores del equipo.