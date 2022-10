Deportivo Cali quiere sumar de nuevo en Barranquilla: vista al Junior

Este domingo, Deportivo Cali visitará al Junior en Barranquilla por la jornada 15 del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2022, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a partir de las 4:05 de la tarde. Duelo en el cual, el conjunto dirigido por Sergio ‘El Checho’ Angulo, quiere sumar la segunda victoria del semestre.

El grupo después de la derrota del lunes contra La Equidad, volvieron el día siguiente a los trabajos de flexibilidad y recuperación física. Durante el miércoles, jueves y viernes, estuvieron trabajando la disposición táctica, corrección de algunos posicionamientos y este sábado, antes del desplazamiento a Barranquilla, realizaron la preparación final.



En las novedades que tiene el Cali sobre el partido anterior: regresa Ángelo Rodríguez, quien pagó la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Yony González que salió expulsado, podrá ser tenido en cuenta por la convocatoria de Daniel Luna con la selección juvenil, para los Juegos Sudamericanos de Asunción; los ausentes son Kevin Velasco por lesión y Enrique Camargo, que sufrió un golpe en uno de los entrenamientos de la semana.



Datos previos:

Deportivo Cali no perdió en sus últimos seis partidos ante Junior en Primera División (2V 4E). Es su mejor racha invicta contra este rival en el torneo en el Siglo XXI.



Junior no ganó en sus últimos dos partidos como local en Primera División (1E 1D). La última vez que hiló tres partidos sin ganar en casa en el torneo fue en octubre de 2020 (2E 1D).



Deportivo Cali suma ocho puntos en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022 (1V 5E 8D). Es la primera vez que los Azucareros no superan los 10 puntos tras los 14 primeros partidos de un torneo de Primera División en el Siglo XXI.



Edwuin Cetré es el jugador que más veces entró desde el banquillo en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022. El jugador de Junior ha participado en 14 partidos del torneo, siendo titular en apenas dos.



Ángelo Rodríguez es el futbolista que más partidos ha jugado en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022 sin poder ganar un encuentro. El delantero de Deportivo Cali ha participado en 12 partidos del torneo, empatando cinco y perdiendo siete.



Alineación probable:

Miguel Sánchez; Juan José Mina, Germán Mera, Guillermo Burdisso, Christian Mafla; Kevin Salazar (Fabry Castro), Jimmy Congo, Oscar Segura, Teófilo Gutiérrez, Jhon Cabal (Yony González); Ángelo Rodríguez.

D.T.: Sergio Angulo.



Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

Hora: 4:05 p.m.

T.V.: Win Sports +.



Árbitro: Héctor Rivera (Nariño).

VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15