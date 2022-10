Jorge Luis Pinto, manos a la obra: así sería su plan de trabajo

Luego de ser anunciado por el Deportivo Cali, este sábado, el técnico Jorge Luis Pinto, entregó sus primeras declaraciones como nuevo entrenador del elenco azucarero, entrevista que fue realizada por el canal de televisión Telepacífico, en su bloque de noticias. En el cual el estratega santandereano se notó muy entusiasmado por el reto.

“Contento y dispuesto, es un reto importante, atractivo, bueno, duro, pero le vamos a dar con todo el cariño y toda la pasión. Más comprometido, porque sé que es el Deportivo Cali, a que aspiran y sueñan”.



Es una revancha, por lo que no pudo lograr a inicios de los años 90: “es como si fuera a pagar una deuda que tengo de no poder ganar súper bien con el Cali la vez anterior. Dios quiera que en esta oportunidad, podamos lograr todos nuestros objetivos, sueños, darle felicidad a la hinchada, los directivos, medios y a todo el mundo”.



Entendió la difícil situación del club: “hablé muy claro con el presidente, presenté seis o siete puntos, los entendió, entendí la situación del club en dónde todos tenemos que aportar para salir de esta con los directivos, indudablemente la afición, ustedes los medios también tienen que aportar y nosotros como cuerpo técnico tenemos que entregarlo todo”.



Analizó muy bien al club antes de firmar: “es simple, allá hay que ir a trabajar al ritmo ciento por ciento, para sacar al equipo de esa posición. Me parece que la parte deportiva fue la que más analizamos, tocamos, programamos, porque hay que hacer cosas, algunos cambios, hay que tener alguna gente que ya detenidamente iremos hablando”.



Contó los pormenores de su arribo: “estamos definiendo lo de ‘Checho’, que está junto al club, para ver dónde se ubica. Sergio Herrera, Eduardo Niño y Gilberto Arenas es el cuerpo técnico. Voy el lunes en la tarde-noche y el martes el presidente y los directivos me presentarán. Mi contrato irá hasta diciembre del 2023”.



Al final, reveló que planificará todo para noviembre, ya que viajará al Mundial de Catar 2022: “fue uno de los puntos que hablé con el presidente, que ya tengo casi todo comprado y que iba a estar en el Mundial. Vamos a regular el trabajo, a planificarlo, miraremos cuando viajamos y cuando regresamos”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15