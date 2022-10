El toro por los cuernos: tremendo día de Pinto para debutar en el Cali

Jorge Luis Pinto ya es, oficialmente, el nuevo entrenador del Deportivo Cali. El anuncio se hizo este sábado y de inmediato el veterano DT se puso manos a la obra.

"Mientras más bravo el toro, mejor sale la corrida", ha dicho varias veces y este sí que resulta un desafío importante, pues, como él mismo lo reconoció, la pésima campaña desde la última estrella tiene al club pensando en el descenso.



"Es un lio muy grande. No es fácil, es difícil. Somos conscientes, el presidente de Cali es una persona muy formal y me expuso toda la situación. Hay algunas alternativas que ellos tienen. Esperar a ver, tengo fe que si voy al Cali nuestro trabajo va a servir. El trabajo no traiciona. Si el grupo de jugadores trabaja haremos cosas buenas. Necesitamos la unión de todos", reconoció en El Alargue de Caracol Radio.



Y es que el camino será cuesta arriba desde el propio debut, que es para algunos una motivación y para otros, en vista de la condición de colero de la Liga, un dolor de cabeza: Pinto se estrenaría el próximo domingo 9 de octubre en el clásico contra el América de Cali por la fecha 16 de la Liga. Si se hubiera planeado no habría salido tan bien...



Deportivo Cali empieza el que espera sea su etapa de redención: quedaron en el camino el campeón Rafael Dudamel y Mayer Candelo, ahora la mano dura y la exigencia de Pinto serán la hoja de ruta.