Experto pide fe en jóvenes: 'hay que hacer ya el equipo del Mundial'

No es solo una percepción de redes sociales, una sospechosa estrategia contra los veteranos, tampoco un saboteo prematuro al nuevo proceso de la Selección Colombia. Para muchos se trata solo de ver lo evidente: los jóvenes del equipo necesitan más que ser revulsivos, necesitan cargar la presión de ser titulares, hacerse cargo y ganar rodaje juntos para dentro de cuatro años, cuando sea momento de jugar un Mundial. No parece tan difícil de entender...

En contraste el entrenador Néstor Lorenzo ha preferido apostar a los mundialistas, a los de más experiencia, los que contra Guatemala y México necesitaron ayuda de los chicos para salir de los problemas.



Pero una voz con mucha experiencia, ex DT de Colombia, Honduras, Emiratos Árabes y la inolvidable Costa Rica del Mundial de Brasil 2014, da en el punto sobre la necesidad de apostar de manera frontal a las nuevas generaciones, conociendo como conoce el proceso de las eliminatorias y de la Copa Mundo misma.



"(Contra México) En el primer tiempo se la jugó con su equipo, el que conoce y con el que tiene una relación especial, pero el del segundo tiempo es el equipo que va a jugar el Mundial y necesita 12 o 15 partidos para ganar eso", dijo Jorge Luis Pinto en Blog Deportivo de Blu Radio.



Sobre la teoría que anda rondando sobre si Lorenzo quiso poner en evidencia a los veteranos para, de alguna manera, mostrarles el camino de salida, Pinto fue muy claro: sí y no, puede estar quemando esa etapa, diciéndoles les doy chance pero nos responden... Aquí lo claro es que cuatro años para preparar un equipo de cara a un Mundial es poco en una selección, hay que tener ya un equipo para un mundial, empezar a desarrollar lo ahora. La edad ideal para ir al mundial son 27 años. Los muchachos están que se juegan pero hay que darles ese tiempo, retarlos duro porque Guatemala, por ejemplo, no exigió", aseguró.



Al hablar de la situación de la defensa, que cambió radicalmente de un amistoso a otro y que además no cuenta con Mina y tiene a Dávinson con poca competencia en Tottenham, Pinto explicó: "ese es el proceso, el tema es delicado con los centrales, no es fácil con estos dos muchachos pero me gustó que le dieran un partido completo a Andrés Llinás... es que hay que preparar el equipo ya, eso no se hace en dos años".



Del momento de James y la insistencia en él, solo comentó: "con James el primer paso para recuperarlo es el club, después tiene que recuperarse él, decir estoy listo, pero eso requiere tiempo".



¿Renovar o no renovar? "Los cambios totalitarios no sé pueden dar, barrer con todo no se puede hacer, debe sustentarse en una base 7 u 8 jugadores y probar varias opciones", dijo.



Ahora que también él verá el Mundial a lo lejos, sin Colombia, sin esa necesidad, habló de sus favoritos: "Brasil y Argentina siempre sin protagonistas, Argentina tiene un equipo bien armado, con un fútbol moderno y un fuera de serie en forma; lo de Brasil lo veo menos conformado, pero Francia va a ser muy difícil, cómo no con Mbappe y Benzema en delantero... Y soy hincha de Alemania, que también lo veo fuerte".