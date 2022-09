A Pinto le 'encantaría' dirigir a Deportivo Cali: ¿qué le hace falta?

Jorge Luis Pinto volvió a hablar del Deportivo Cali y lo hizo con todos los detalles: habló de su reunión con el presidente, dijo que le "encantaría" llegar al club a pesar de la crisis deportiva y económica y ahora solo espera a la decisión del comité ejecutivo.

En charla con Blog Deportivo de Blu Radio detalló en qué va la negociación y qué hace falta para volver, tras una primera etapa en 1991, en la que dirigió 47 partidos.



"Hoy tuvimos una reunión con el presidente Mena acá en Bogotá, nos reunimos tres horas, conversamos de toda la temática, le presenté mi idea en seis, siete puntos, lo que estoy pensando como club, su nómina, lo económico con los jugadores y otros detalles muy globales. Muy formal. Dialogamos abiertamente. Él se va a reunir mañana con el comité ejecutivo y después de que ellos conozcan lo que pretendo podríamos negociar", reveló.

Volver en plena crisis



"​Me encantaría, se ha hecho mucho por el fútbol, su estructura, su estadio, todo lo que sabemos, espero colaborar para que vuelva a sus estatus deportivo, sabemos lo que le ha dado el Cali al fútbol colombiano. Me gusta el reto, he dicho que mientras más bravo el toro, mejor la corrida.



Falta de dinero y refuerzos



"Hay que evaluar la nómina del presente, los contratos de los jugadores conciernen a ellos y hay que ver después lo que se puede traer, porque hay que traer jugadores.



Lo tocamos, tengo la experiencia de 1991, le dije al presidente de la época no hagamos esto porque me sacan, iba de séptimo y me sacaron en agosto. Es una experiencia vivida y la comenté. Quiero que equilibremos las cargas, no voy a pedir cuatro o cinco jugadores del éxito del mundo del fútbol pero sí jugadores de categoría, unas tres o cuatro posiciones para mejorar la base. El jugador del Cali ha sido bien formado, hay que conocerlo y mirar cómo sale todo".