Teófilo da la cara: ‘cuando me quiera despedir lo hago públicamente’

Mientras que en la parte institucional, el Deportivo Cali sigue buscando el próximo técnico del equipo profesional, en la parte deportiva, el cuadro azucarero se continúa preparando para mejorar futbolísticamente y enfrentar un complejo compromiso el próximo fin de semana, cuando visiten el domingo al Junior en Barranquilla. Precisamente un ex Junior, el delantero Teófilo Gutiérrez, habló sobre aquel momento vive el equipo.





“Son gajes del oficio, es la vida del futbolista que por momentos hay que saber manejarla, se disfruta también. Es una enseñanza lo que vivimos nosotros de cuando estás bien y las cosas no salen, hay que asumir con altura, nivel, la hinchada siempre quiere que uno gane, siendo muy exigente como todas, pero estamos acá para revertir la situación y todo mejore. El conocimiento que tenemos, experiencia y con los jóvenes, hay que demostrar el carácter dentro de la cancha para ser un equipo rápido y competitivo. De todos he aprendido un poco, todos se me han acercado, me ayudaron a crecer como jugador, persona y a nivel grupal”.



Del juego del fin de semana dijo que “Junior es un equipo grande, ahora jugó una final que van ganando con la serie abierta, de local se hacen muy fuertes, ya los enfrentamos anteriormente en finales, donde sacamos un buen resultado allá, esperamos que sea un lindo partido, es una buena experiencia para los jóvenes que estarán dentro de la cancha y salir a jugar como lo hace el Cali con altura, buen pie, buen fútbol y que gane el mejor”.



Fue interrogado sobre su continuidad en el Cali: “el compromiso siempre va a estar, tengo contrato con el Cali, estoy muy bien acá, me han tratado como uno más de la familia y eso es muy importante. Siempre está el compromiso, más allá que los resultados no se den, siempre voy a poner la cara, siempre la he puesto aún con la hinchada de frente y eso lo valoran ellos. Después más allá de lo que se dice extra, no me compete, porque soy un jugador de fútbol muy feliz y disfruto la vida. El día que me quiera despedir lo hago públicamente ante ustedes”.



Seguidamente se le preguntó si se ve como técnico en el futuro y destacó a sus entrenadores anteriores: “como técnico me sacan de una, después van a decir que



dos partidos y lo sacamos. Creo que esto hace parte de la vida, Mayer fue un gran futbolista, nos dolió a todos por cómo se dio la situación, Dudamel, el profe Arias, Ítalo y ahora Checho. De todos aprendí y me llevo algo muy bonito, grandes seres humanos y después como todo la convivencia, no todo lo que brilla es oro, aquí todos nos respetamos, nos llevábamos muy bien”.



Su contrato con el Cali termina en la mitad del próximo año y sobre si continuará como jugador, anunció que “no sé, todavía disfruto y ni sé que voy a hacer por el fútbol, ojalá, Dios me tenga muchos años aquí, poder ayudar a mis compañeros, jóvenes que tienen un futuro enorme y después se me permita seguir ganando cosas importantes en el club que esté. Ojalá sea en el Deportivo Cali por todo y si en algún momento llego a ser técnico poder hacerlo acá y cerca de la selección algún día”.



Por último se le preguntó sobre la posible llegada de Jorge Luis Pinto, un técnico que también tiene un carácter fuerte y que si tiene cabida en el Cali: “sin duda, aquí siempre han cabido todos. Todos los entrenadores que han pasado por acá, siempre nos hemos brindado como profesionales que somos, con la experiencia que tenemos cada uno. Es una situación compleja que nos duele a todos”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15