Cali debe pensar en su futuro y la elección del técnico es fundamental

Este jueves se completará una semana desde que Mayer Candelo y el Deportivo Cali, llegaron aún acuerdo mutuo, para separar sus caminos, luego de los malos resultados que ha conseguido el club a lo largo del semestre y especialmente por lo que aconteció en el municipio de Tuluá, en la invasión de público, por el cual se dio por terminado el compromiso al minuto 83.

Han pasado algunos días y el conjunto verdiblanco sigue buscando un nuevo técnico, donde han empezado a sonar varios nombres, pero por el momento nada concreto aún.

¿Qué técnico necesita el Cali para empezar a revertir la situación?

Que se adapte a la situación económica del club: como todos saben, Deportivo Cali pasa quizás por la peor situación económica de las últimas décadas, teniendo varias deudas vigentes, buscando apoyos financieros que les permita solventar la situación. Quien sea el nuevo entrenador, debe entender el momento del equipo, desde su propio salario hasta el punto de que seguramente los refuerzos serán muy pocos.



Resultados casi inmediatos: cuando se habla de esta parte, no se refiere a conseguir una final o un título en los próximos dos semestres, sino ser partícipes del campeonato y especialmente, mantenerse en los lugares altos de la tabla. Esto debido a que, al menos este año no hay ningún problema con la tabla del descenso, pero de mantenerse el formato actual y si el Cali sigue sin levantar el nivel, se verá muy comprometido para la campaña del 2023.



Consolidar un proyecto: teniendo en cuenta lo anterior, el nuevo entrenador debe aprovechar la para larga de casi tres meses por el mundial, para empezar a consolidar el grupo actual con los jugadores que pueden aportar desde la cantera, pero sobre todo aprovechar dicho tiempo. En el cual los azucareros para el inicio de este año no pudieron lograrlo por el poco tiempo entre torneo y torneo, y la salida de piezas importantes.



Potenciar a los canteranos: al no poder realizar contrataciones, muy pocas o con jugadores de muy bajo perfil. El Cali y su nuevo estratega, deberá tomar mano y potenciar su materia prima, la cantera. Esa cantera que ha caracterizado al club en las últimas décadas con buenos jugadores y la misma que tuvo tomar (pero con otros jugadores) Fernando Castro por allá en el 2015, que le dio buenos resultados e incluso lograron la novena estrella con el famoso ‘Kínder del Pecoso’.



Reconstruir una idea táctica y exigirle al jugador: en el último año, Deportivo Cali ha jugado a muchas cosas desde su estructura de juego, pasando por las ideas de Alfredo Arias, Rafael Dudamel, Mayer Candelo, ahora Sergio Angulo y los interinatos de Ítalo Cervino. En el cual, no se ha podido mantener una sola idea de juego sólida por más de 6 meses y sin mantener una base. También hace falta que el técnico nuevo, tenga el carácter apropiado con los jugadores, para que se exijan al máximo y el ambiente en el camerino sea el acorde.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15