Pinto y un mensaje contundente: ¿Hay posibilidad de dirigir al Cali?

Los desmanes que ocurrieron el jueves 22 de septiembre en la ciudad de Tuluá en el partido Cortuluá vs Deportivo Cali por los hinchas del cuadro azucarero que invadieron el Estadio Doce de Octubre a los 82 minutos dejó, no solo una tarde violenta contra Teófilo Gutiérrez, Mayer Candelo y otros jugadores, sino que también confirmó la salida por mutuo acuerdo de Mayer del banquillo caleño.

Por la urgencia de nombrar a un director técnico rápidamente, acudieron a un viejo conocido tanto como jugador como estratega. Sergio el ‘Checho’ Angulo asumió el reto de tomar un banquillo caliente por las acciones, y, de hecho, la historia empezó mal con derrota ante La Equidad. Angulo ya había recibido anteriormente la oportunidad en el 2017.



Sin embargo, no gozan tampoco con el interinato de Sergio Angulo, y quieren cuanto antes firmar un director técnico con las garantías y con toda la experiencia con el objetivo de sacar al Deportivo Cali de la crisis por la que padece. El nombre que más sonó durante la semana siguiente a la salida de Mayer Candelo fue el de Jorge Luis Pinto, tanto así, que ya lo daban por hecho mencionando que el acuerdo estaba cerrado.



Jorge Luis Pinto ha sonado fuertemente para llegar al Deportivo Cali. Vale la pena acotar que ya había sido estratega del cuadro azucarero en 1990 hasta 1991, dirigiendo 49 partidos en las toldas verdiblancas. Pese a que muchas informaciones daban por hecho su vínculo con el cuadro caleño, el santandereano desmintió las versiones.



A Jorge Luis Pinto ya lo hacían como el estratega del Deportivo Cali, y aunque no se puede negar que ha habido conversaciones entre los directivos y el estratega, no está todavía cerrado el trato. Así lo confirmó en su cuenta oficial de Twitter, “aunque es cierto que hemos tenido acercamientos y conversaciones, no es verdad que ya tengamos un acuerdo sellado con los directivos del Deportivo Cali. Rumores de redes sociales no corresponden a la realidad. Invito a los hinchas a se más rigurosos con esta clase de contenidos”, trinó el santandereano.



Por ahora, sin un técnico fijo todavía, Sergio el ‘Checho’ Angulo continuará ejerciendo su interinato en las toldas vallecaucanas. Esperan volver a la victoria cuando enfrenten al Junior de Barranquilla en condición de visitante. Mientras tanto, los directivos seguirán buscando al estratega ideal.