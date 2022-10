¡Junior tomó cartas en el asunto! Dura medida como castigo a hinchas

Colombia ha vivido últimamente días negros en el fútbol profesional. El primer capítulo fue la decisión del Deportivo Cali de seguir contando con Mayer Candelo después de una caída 3-0 ante Atlético Nacional, que lo único que causó fue echarle más leña al fuego. Así se calentaron los hinchas, y atacaron a Mayer, Teófilo Gutiérrez y a la plantilla en la derrota contra Cortuluá en el Estadio Doce de Octubre.

Claro, no se justifica la actitud de los seguidores del Deportivo Cali, pero tal vez se pudo haber evitado si salían de Mayer Candelo. Otro episodio negativo fue en el partido del Torneo BetPlay entre Valledupar y Leones en donde aficionados del conjunto vallenato invadieron la cancha. Jugadores, cuerpos técnicos y arbitrales abandonaron el rectángulo verde por el peligro.



Los tres torneos colombianos tuvieron días negros. La Copa BetPlay no fue la excepción, pues en la final del certamen entre Junior de Barranquilla y Millonarios disputado el miércoles 28 de septiembre, ocurrieron disputas entre las propias hinchadas del cuadro barranquillero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Durante el entretiempo, la tribuna sur vivió tenebrosos minutos con peleas en el cual a algunos les tocó meterse por la pista olímpica salvaguardando sus vidas.



Las camillas se llevaron a afectados de los altercados en la tribuna sur del Metropolitano. Este hecho también pausó el comienzo del segundo tiempo, mientras que Sebastián Viera intentaba apaciguar los ánimos de los espectadores. Con éxito, el juego se pudo desarrollar, y César Haydar le dio la victoria al Junior.



Tras los hechos, el Junior de Barranquilla tomó una dura decisión, pero muy acertada para el próximo juego de la Liga BetPlay ante el Deportivo Cali. Los desmanes se convirtieron en castigos para los aficionados, puesto que no habrá ingreso para hinchas en la tribuna sur del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez para la decimoquinta fecha.



Así lo dieron a conocer por un comunicado, “el CDP Junior F.C., se permite informar a la opinión pública en general, seguidores del club y medios de comunicación que, después de reunión sostenida con la Comisión de Seguridad y Convivencia en el fútbol, la secretaria de Gobierno Distrital y demás entes de control, se determinó no vender boletas de la tribuna de sur para el compromiso de este domingo 2 de octubre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez entre Junior y Deportivo Cali, debido a los desmanes y actos violentos protagonizados en el partido de la final por la Copa BetPlay Dimayor el miércoles anterior frente a Millonarios”.



De esta forma, Junior toma medidas importantes con el fin de salvaguardar la vida de sus aficionados, garantizar que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos, que solo afectan a la misma institución. A nadie más.