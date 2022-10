Resultados y posiciones en la fecha 15 de la Liga: sígala EN VIVO

La jornada número 15 de la Liga BetPlay 2022-II empieza a desarrollarse en busca de ir definiendo uno que otro aspecto. Por ejemplo, una victoria de Millonarios contra La Equidad podría significar la clasificación de los embajadores, mientras que hay un gran trancón de equipos que quieren meterse en la pelea de los ocho con 22 puntos.



Con la victoria de Medellín en el Atanasio Girardot 3-1 ante Alianza Petrolera comenzó la fecha 15 que finalizará el lunes 3 de octubre con Patriotas vs Unión Magdalena.

Resultados:

Deportivo Independiente Medellín 3-1 Alianza Petrolera



Sábado 1 de octubre:



Cortuluá vs Atlético Bucaramanga

Once Caldas vs Jaguares de Córdoba

​La Equidad vs Millonarios

Águilas Doradas vs Deportes Tolima



Domingo 2 de octubre:



Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto

Junior de Barranquilla vs Deportivo Cali

América de Cali vs Atlético Nacional

Independiente Santa Fe vs Envigado



Lunes 3 de octubre:



Patriotas vs Unión Magdalena

Tabla de posiciones:

1. Millonarios - 28 pts (+13) | 13 PJ

2. Deportivo Pasto - 26 pts (+6) | 14 PJ

3. Medellín - 25 pts (+4) | 14 PJ

4. Unión Magdalena - 24 pts (0) | 14 PJ

5. Águilas Doradas - 23 pts (+7) | 13 PJ

6. Atlético Nacional - 23 pts (+6) | 14 PJ

7. América de Cali - 22 pts (+5) | 14 PJ

8. Deportivo Pereira -22 pts (+4) | 14 PJ

9. Once Caldas - 22 pts (+3) | 14 PJ

10. Santa Fe - 22 pts (0) | 14 PJ

11. La Equidad - 19 pts (-1) | 14 PJ

12. Junior - 18 pts (+2) | 14 PJ

13. Bucaramanga - 18 pts (-1) | 14 PJ

14. Envigado - 16 pts (-3) | 14 PJ

15. Deportes Tolima - 13 pts (-3) | 14 PJ

16. Alianza Petrolera - 13 pts (-6) | 15 PJ

17. Jaguares de Córdoba - 11 pts (-6) | 14 PJ

18. Patriotas Boyacá - 10 pts (-6) | 14 PJ

19. Cortuluá - 9 pts (-11) | 14 PJ

20. Deportivo Cali - 8 pts (-13) | 14 PJ