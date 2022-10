Jhon Solís, comprometido y disfrutando el proceso en Atlético Nacional

Atlético Nacional visita al América de Cali, por la fecha 15 en la Liga BetPlay II-2022, Jhon Elmer Solís es un volante mixto con proyección, a sus 17 años, el jugador habló sobre lo que vive en el equipo verdolaga. Contra Santa Fe sumó minutos de juego y frente a los escarlatas estará atento a una nueva oportunidad.

“A mí que me está tocando afuera vivir estos momentos, paro para poder entrar al partido, sé que debo estar en una tónica que lo pide el juego, y claro, siempre es un buen acompañamiento, sobre todo Alexander Mejía que es el más experimentado, que me ayuda y tenemos la fortuna de jugar en la misma posición. Él me ha dado esa confianza para sentirme bien, acompañado y yo creo que eso es muy importante para uno joven tener esa confianza de los grandes, que lo deja hacer libre y poder expresar su juego y no a mi perspectiva de cómo lo haga. Yo me siento preparado, me siento confiado, si me toca hacerlo de titular lo hago de titular y si no sumo minutos, no tengo problema”, detalló.



En lo personal, Solís comentó que “soy de la casa y me ha tocado ir pasando de categoría en categoría, siempre he sido muy comprometido con todos. Si me toca con la sub-20, estaré con la sub-20, si me toca con la presión pues estaría muy dichoso y contento afrontaría el reto como como lo he hecho siempre y si me tocaría jugar con Nelson (Palacio) creo que sería genial porque somos los jóvenes de la casa, siento que lo asumiríamos como como debe de ser. Pero sí me hace mucha ilusión afrontar de pronto un partido de estos con otro joven porque la responsabilidad recaerá sobre nosotros y la podemos soportar”.



Además, Jhon declaró que “esa confianza, esa relación fuera del campo también es muy buena. En la casa, mis papás están muy orgullosos, ellos lo viven incluso más que yo, pues porque soy el menor y ellos siempre han hecho ese acompañamiento. También ha sido muy importante para mí, porque son los que me dan ese foco, son esa viga para para seguir en esta tónica que no es fácil”.



Recordando el camino en las divisiones menores, Solís precisó que “desde las divisiones menores siempre me he destacado en la parte ofensiva y no creo que me parezca alguien, sino que van a ver a Jhon Solís un jugador potente, un jugador que va a pisar el área, que le gusta el gol, porque me gusta el gol. Pero adicional a eso, el fútbol va rápido se va desarrollando y hay que ver más allá. Y el juego está pidiendo ese ida y vuelta, ese ‘box to box’ y lo estoy empleando en mi juego. No tengo problema en ir al ataque, en pedir el balón, pero también estoy adquiriendo esas características que me va a pedir el juego para para poder estar preparados”.



En cuanto al próximo partido, Jhon expresó que “Cali es una plaza es muy complicada, pero también lo vamos a afrontar con todo lo que hemos preparado, con todas nuestras herramientas y el clásico hay que vivirlo como como es, como un clásico. La tabla está muy reñida, un empate o una victoria van a ser muy importantes y más de visitantes. Este juego lo vamos a afrontar con todo lo que hemos preparado durante la semana, es un juego muy complicado, hay que tener cuidado con cualquier detalle, que al final los detalles terminan definiendo goles y los goles puntos. Contra Medellín también será un partido difícil”.



Finalmente, el jugador habló sobre los nervios de jugar en el ámbito profesional. “Claramente siento el cosquilleo y le he preguntado a los grandes sí también lo sienten y me dicen que sí, que el que no lo sienta no juega. Entonces es un cosquilleo bueno porque yo me siento preparado, me siento madurez así tenga 17 años, No tengo problema de jugar de titular o suplente, antes es una oportunidad linda que tengo que aprovechar, que no se presentan muchas veces y si llega el momento lo voy a asumir de la mejor manera”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8