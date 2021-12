Primer delantero que le baja el pulgar a Millonarios: ‘son inventos’

Con la salida de Fernando Uribe al Junior de Barranquilla, en Millonarios están buscando un goleador, no muy costoso, para el 2022. Recordemos que el azul afrontará los dos torneos locales (Liga, Copa BetPlay) y la Copa Libertadores, razón por la que necesita una nómina amplia y competitiva.



Varios nombres han sonado para reforzar el ataque albiazul, pero hasta el momento ninguno ha podido confirmarse. Es más, uno de los supuestamente opcionados confirmó que tal interés era mentira.

Sobre la mesa se tenían jugadores del torneo local como Ángelo Rodríguez y Juan Fernando Caicedo, así como el delantero boliviano Marcelo Moreno Martins. Uno de los locales negó todo con una declaración certera.



En diálogo con ‘El Alargue’ de Caracol Radio, Juan Fernando Caicedo habló sobre las ofertas que han llegado al Deportes Tolima por sus servicios y negó tajantemente interés alguno del cuadro albiazul.



“Ofertas tengo, creo que desde junio han llegado. Ahora último con mi empresario nos llamaron con oferta en mano. Creo que el Senador (Gabriel Camargo) pide una cifra y para poderme ir toca poner esa cifra”, dijo el delantero.



En dicho sentido confirmó que le han llegado propuestas de dos equipos, no dio nombres, pero que no han tocado puerto porque “no son las cifras que se han pactado en la cláusula”. Vale aclarar que las negociaciones con Camargo, dueño del elenco pijao, no son para nada fáciles de concretar.



Precisamente sobre el supuesto interés de Millos, dijo: “No, para nada. Nunca se ha tocado el tema, nunca me han dicho nada. Son más bien inventos o rumores”.



Así las cosas, se le cae otro posible delantero al cuadro albiazul, que por cierto debe agilizar sus movimientos para iniciar pretemporada con el grupo completo.