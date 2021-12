¡Sería la bomba del mercado! El equipo que traería a Cardona a la Liga

Edwin Cardona está desconectado de todo y de todos. Su familia, el sol, el verano y la Navidad ocupan su agenda, pero no la de quienes manejan su carrera y tiene ahora entre manos un serio lío pero también una probable solución.

El problema: Cardona, de 29 años, tiene pocas opciones de quedarse en Boca Juniors, donde su préstamo desde Tijuana de México vence este 31 de diciembre. Sus desencuentros pero especialmente su alto costo, 5 millones de dólares por una transferencia definitiva, complican a cualquier pretendiente.



Se de por hecho que a México no irá porque no lo tienen en cuenta y eso obliga a ser creativos, a buscar una solución para que no tenga una para, justo ahora que anhela volver a abrirse un espacio en una Selección Colombia que carece de jugadores con talento, esos que en un chispazo ganan partidos, como lo hizo en el pasado el antioqueño.



La solución: sin oferta para quedarse en Boca, al menos por ahora, una puerta que se abrió, en parte por la amistad entre los manejadores del jugador y Juan Carlos Osorio es justamente el América de Cali. Aunque no se asegure todavía la continuidad del DT, la versión de Adrián Magnoli en el programa 'De fútbol se habla así' de DirecTV toma fuerza ante la proximidad del fin de su préstamo y la necesidad de resolver cuanto antes su destino.





💣 El #América de Cali está haciendo TODOS los esfuerzos para traer a Edwin CARDONA.



El jugador quiere venir al equipo de Osorio.



🎙 @AdrianMagnoli



¿Cómo la ven lo hinchas, andan como el Mr. besando la estampilla para que se dé?#FutbolAsiDIRECTV x el 610/1610 y @DIRECTVGO pic.twitter.com/cSAiAOrF0Y — DIRECTV SportsCo (@DIRECTVSportsCo) December 21, 2021

Ojo: un porcentaje del salario del jugador en Boca lo estaría pagando Tijuana para facilitar el préstamo, un detalle que podría imitarse en un América que no tendría manera de asumir la totalidad de su costo en soledad.



Las conversaciones apenas estarían en una fase inicial, pero de darse sería el regreso de un hombre que jugó en el país por última vez con la camiseta de Atlético Nacional, en 2015, y que antes defendió los colores de Santa Fe y Atlético Junior.