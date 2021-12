Futuro incierto para Edwin Cardona: ¿nadie lo quiere para 2022?

Edwin Cardona fue noticia en Argentina en los últimos días: luego de jugar con Boca Juniors un amistoso con Barcelona en la Maradona Cup, partido jugado en Arabia Saudita, se confirmó que el club xeneize no hará uso de la opción de compra que tenía por el colombiano, y que lo devolverá a Xolos de Tijuana al vencerse el préstamo desde México.



Muchos inconvenientes tuvo Cardona para consolidarse en Boca. La hinchada le perdió la fe, a pesar de que en Argentina son conscientes del inmenso talento del colombiano y su influencia en el juego del equipo.



La decisión del Consejo de Fútbol, encabezado por Juan Román Riquelme, ha sido no comprar a Cardona, y posiblemente no insista en renegociar con el club mexicano para extender el préstamo.



Su regreso a Tijuana en inminente, pues es el dueño de sus derechos. Sin embargo, Xolos no tiene una buena economía, pues pagó una buena cantidad de dinero para evitar el descenso en México, pues hay una licencia de pagar una gran cantidad de dinero para mantener la categoría.



Así, el salario de Cardona sería una preocupación para las directivas de Xolos, pues no podría asumir tal responsabilidad económica. Es por eso que escucharía a otros clubes, sea en México o en otro país, para cederlo por una temporada.



¿Boca Juniors es imposible?



Se dice que el club argentino ya piensa en otro ‘10’, pero también existiría la posibilidad de que Cardona y el club lleguen a un acuerdo en donde el salario y las condiciones sean menores, y así saber las intenciones de Edwin de volver a Boca.



Pagar el sueldo actual de Cardona es casi imposible en Argentina. Es por eso que se buscaría la opción de una liga exótica para Edwin, en la que pueda mantener sus pretensiones.



¿Para dónde irá Edwin Cardona?