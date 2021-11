David Silva: ‘es un orgullo ver tantos bogotanos en Millonarios’

Millonarios ya le apunta a lo que será el partido de cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor, contra América. La disposición y cabeza, de acuerdo a lo que los jugadores azules han dicho, está toda en el crucial duelo, que los puede acercar de a poco a la gran final.



David Silva, volante y capitán de Millonarios, habló para De Fútbol Se Habla Así, de DirecTV Sports, sobre el buen presente, motivación y a lo que le apunta el cuadro embajador en Liga, además, elogiando el gran trabajo de América, rival en la primera fecha.



Trabajo diario y convencimiento en lo que desarrollan en cancha: aprendimos a creer en una idea y estilo de juego, que el trabajo no traiciona. Estamos ilusionados por estos cuadrangulares, con la atención necesaria como grupo e institución, llevándola al máximo para tener buenos resultados. Nosotros tenemos en la cabeza buscar el título. Fracaso es cuándo no se intenta, Millonarios lo busca en todas las canchas. Hay que trabajar y tener concentración necesaria.



Cambio posicional ante la salida de Arango: me acoplé bien. El profe Pinto me quería ubicar de nueve, con el profe Gamero me ha enseñado bastante, ilustrando. En el fútbol todos los días se aprende, uno se va acoplando. Vamos encontrando ese fútbol de posición, que a veces no nos gusta, pero al final es bueno.



Nómina con continuidad y grupo comprometido: uno ve en los entrenamientos o circunstancias de juego, cuando el que entra sabe la idea y las tareas en cancha. Uno se motiva que sabe que cuenta con 30 jugadores, cada uno en su posición sabe qué debe hacer. Si no es titular, se prepara para cuándo toma la oportunidad. Yo había dicho que la mejor contratación de Millonarios es la continuidad.



Ideas de juego en cada uno de los entrenadores que le tocó: uno como jugador debe adecuarse a las ideas del entrenador. Me han tocado técnicos diferentes, Lunari, Israel, Cocca, Russo. Son ideas de juego diferentes, que ha dado frutos, donde hay título o gran campaña, como con Pinto, la semifinal perdida con Lunari. Cada momento tenía su afán. El hoy de Millonarios es distinto, se siente esa mística, amor y sentido de pertenencia de todos, de los que nos hicimos acá y los que no, aprenden a querer el club. Me siento cómodo con lo que muestra Millonarios, a buscar el resultado en todo lado.



Daniel Ruiz y el papel de Gamero en el plantel: hay que resaltar más allá de su talento, él tiene algo que lo ha hecho diferente, su personalidad. Es seguro, arriesgado, atrevido para jugar y ha sido fácil guiarlo con detalles pequeños. El orgullo de que haya varios jugadores bogotanos es inmenso, son varios. Había momentos que solo éramos dos o uno. Es producto de las divisiones menores con Gamero, que ha sido importante. Más que un entrenador, es un profesor, el corrige todo, hasta un control. Él se preocupa en todo, en la forma de comer y vestir.



Su futuro: me preparo para continuar en el fútbol. Soy terco y si puedo pasar al japonés, lo hago, sigo de largo. Pero creo que eso va en el profesionalismo. Nosotros los jugadores queremos ser profesionales tarde, llevamos una cantidad importante de trabajo y de cuidado. Cuando uno tiene cierta edad, la gente tiene más lupa con uno.



Paso a torneos internacionales: a eso le apuntamos, trabajando en detalles como la intensidad de juego. Millonarios en tiempo efectivo es de los mejores en tiempo de juego, sentimos que nos falta eso en torneos internacionales a los clubes colombianos. Nos preparamos desde ya para una preparación a nivel internacional.