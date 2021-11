Giraldo recibió dos ofertas tentadoras del FPC: ¿seguirá en Millos?

Días bastante motivos en Millonarios. Previo al inicio de los cuadrangulares, se ha hablado mucho de renovaciones, la compra de Daniel Ruíz, sorpresas en los entrenamientos y más.



Ahora bien, uno de los temas que más preocupa a la hinchada albiazul pasa por la renovación de Daniel Giraldo, volante que llegó como único refuerzo en este segundo semestre y que ha respondido a la confianza de Alberto Gamero con creces.

Sobre la situación contractual del ex Santa Fe, que por cierto acaba contrato a finales de año (diciembre), el periodista Julián Capera dio claridad en el programa ‘Pola y Bola’ junto a Guillermo Arango.

​“El jugador recibió dos propuestas interesantes y cuando digo interesantes es porque mejoran su condición salarial en Millonarios”, indicó Capera en un primer momento.



Para tranquilidad de la afición embajadora, afirmó que el jugador “está contento y le gusta el proyecto”, además claro de residir desde casi tres años en la capital tras su fichaje en 2019 por el cuadro cardenal. En este orden de ideas, Giraldo desea continuar y la idea de jugar Copa Libertadores el año que viene refuerza aún más su interés de seguir vistiendo la casaca azul.



“Esas dos propuestas las ha presentado al club con documento en mano. Dice, ‘me quieren, pero yo me quiero quedar en Millonarios. Entiendo que el club está en un momento de transición económica y quizás no puede hacer grandes aumentos salariales. No quiero que me paguen lo que me está proponiendo este club x, pero tampoco lo que estoy ganando en este momento’. Están en ese diálogo”, amplió Capera.



Así las cosas, el periodista de ESPN aseguró que Giraldo presentó una contrapropuesta al cuadro capitalino, “los números exactos de lo que pretende ganarse para quedarse”, y todo parece indicar que su renovación está encaminada teniendo en cuenta el interés común de ambas partes.



Por su parte, Guillermo Arango dijo que la prioridad del volante caleño es seguir en Millonarios y en dicho sentido “su representante quiere que la voluntad del jugador se cumpla”.



Ahora bien, el sueño del fútbol internacional para Giraldo sigue latente y por ello, según Arango, “no descartan la posibilidad y afanan para que Millonarios responda lo antes posible”. Aclarando claro que la contraoferta para renovar es “bastante accesible a lo que se está pagando en el fútbol colombiano”.



