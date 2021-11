Tome nota: fechas y horarios para las jornadas 2 y 3 de cuadrangulares

Las finales del fútbol colombiano están próximas a comenzar. Este fin de semana se llevará a cabo la primera jornada de los cuadrangulares y la Dimayor confirmó este jueves los horarios para las fechas 2 y 3.

A través de un comunicado se dio el reporte con la información con cada encuentro del Grupo A y B. Así mismo se indicó que todos los encuentros serán televisados por el canal premium de Won Sports (Win+).



Vea acá como todo quedó programado:





Segunda jornada



Grupo A

1 de diciembre



Deportivo Pereira vs Atlético Nacional

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas.

Televisión: Win+.



Junior FC vs Deportivo Cali

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Metropolitano.

Televisión: Win +.





Grupo B

2 de diciembre



Deportes Tolima vs América de Cali

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Televisión: Win +.



Millonarios FC vs Alianza Petrolera

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +

Tercera jornada



Grupo A

​4 de diciembre



Deportivo Pereira vs Junior FC

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win +



Deportivo Cali vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +





Grupo B

5 de diciembre



Alianza Petrolera vs América de Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win +



Deportes Tolima vs Millonarios FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +