Video: la discusión entre Cuadrado y Cristiano Ronaldo en Juventus

Juan Guillermo Cuadrado y Cristiano Ronaldo tuvieron una fuerte discusión en el vestuario de Juventus, luego de que el equipo italiano fuera eliminado de la Champions League 2020-2021 contra Porto.



Así se reveló en el documental de Primer Video llamado ‘Juventus All or Nothing’.



Tras quedarse fuera de la Champions, Cristiano entró furioso al vestuario, gritando “Hay que intentarlo más. No jugamos a nada. Jugamos como una mierda”, mientras sus compañeros entraban en silencio y cabizbajos.



El único que trató de calmarlo, y el único que se atrevió a decirle algo a CR7, fue el colombiano Cuadrado.



Juan Guillermo se puso enfrente de Cristiano y le dijo: “Tienes que ser un ejemplo para todos”. Lejos de calmarse, Ronaldo siguió en su tono alto, aunque reconoció: “Yo también. No estamos jugando a nada, hay que decir la verdad. Es un partido de Champions, hay que tener personalidad”.



Andrea Pirlo, entonces entrenador de Juventus, intervino.



Vea acá el video de la discusión entre Cuadrado y el astro portugués.