¿Quién quiere ser DT de Cristiano? Tremendo lío en Manchester Untied

Cristiano Ronaldo es el problema y la solución. Tener a uno de los delanteros más letales del mundo es un privilegio, pero también una obligación de lo más intimidante. ¿Quién querrá dirigirlo?

El primero de la lista, sin duda, debería ser Zinedine Zidane. Dos Ligas, dos Supercopas, tres Champions League consecutivas, dos Supercopas de Europa y dos Mundial de Clubes ya son carta de presentación. Pero hay una más: ya dirigió al goleador y logró la friolera de 112 goles y 26 asistencias en 114 partidos con el Real Madrid del francés. ¿Ideal? Más que eso. Solo que, al parecer, le interesaría más la selección de su país que el reencuentro.



Después aparece Brendan Rodgers, actual DT del Leicester City, a quien hace tiempo relacionan con un cambio de club que, sin embargo, no llega a concretarse.



Por eso toma forma un candidato más, que curiosamente no fue aliado de Cristiano sino un enemigo deportivo: Ernesto Valverde. El diario The Guardian asegura que están muy adelantadas las reuniones y que hasta se ha hablado de refuerzos. ¿Qué puede ofrecer el español? Lo que ya hizo con su archirrival, Lionel Messi. La directiva en Old Trafford considera que si, sobre la base del 4-3-3, el DT logró que el argentino anotara 127 goles (15 más que los que anotó CR7 con Zidane), bien podría repetir la hazaña en un equipo con una nómina estelar, llena de opciones para rodearlo y darle el regreso que el artillero soñó.



El español dirigió al Barça entre 2017 y 2020, ganando dos títulos de LaLiga y una Copa del Rey y ese es un aval muy fuerte para tenerlo en cuenta.



Se sigue hablando de Laurent Blanc, pero no le juega a favor la lejana Liga de Catar, ni menos el poco protagonismo del Al-Rayyan de James Rodríguez. Su prestigio, sus cuatro títulos con el Girondis de Bourdeaux y 9 con el PSG en tres temporadas, lo respaldan. Pero su presente es distinto.



Las cartas todavía no se han jugado en su totalidad pero es claro que Cristiano determina mucho del perfil del nuevo DT de un Manchester United, urgido de recuperar su sitio en la Premier y en Europa.