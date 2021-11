¿Hora del reencuentro? Candidatos a dirigir a Cristiano en el United

Cristiano Ronaldo busca jefe. Y no son tantos los candidatos, una vez confirmado el despido de Solskjaer como DT del Manchester United.

De hecho podría decirse que el único nombre apuntado por el momento es de un viejo conocido del goleador, el francés Zinedine Zidane.



Vale decir que hace unas cuantas semanas no parecía muy interesado, un poco por no incomodar a su colega, aún en el cargo, y otro, probablemente, para mejorar la oferta de un Manchester United que invirtió en los últimos años mucho más en refuerzos que en entrenadores. El resultado salta a la vista: cuatro años sin lograr títulos.



Zidane, ganador de tres Champions League y dos Ligas de España, no necesita muchos más argumentos para vovler a dirigir, tras una pausa que mantiene desde mayo, cuando salió de Real Madrid.



El francés es, entonces el plan A. Si por alguna razón no quisiera embarcarse en la aventura del United, podrían iniciarse los acercamientos con otros candidatos como Brendan Rodgers, actual DT de Leicester, o Erik ten Hag, hoy en el Ajax. En ese caso, las negociaciones no iniciarían ahora mismo sino que se esperaría al final de la temporada.