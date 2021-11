'De parte de América no hubo llamado para incentivar a nadie': Osorio

Juan Carlos Osorio está harto de los rumores, de las versiones sobre supuestos incentivos a los rivales y de las circunstancias alrededor de la clasificación de América de Cali a los cuadrangulares de la Liga Betplay II 2021.

Por eso, antes de hablar del duelo contra Millonarios, dejó clara su incomodidad: "A mi me gustaría y por el bien del fútbol colombiano aclararle a todos y sobretodo a aquellos mal intencionados, que departe de América no hubo un llamado a ningún club para incentivarlos por ganar ni mucho menos moralmente imposible de aceptar otro resultado", dijo en rueda de prensa.



"El de arriba barajó a favor nuestro y muy agradecido con él, pero sobre todo con los muchachos por aferrarsen a un plan de juego, no tengo más que palabras de orgullo, de felicitación para todos nuestros jugadores y a todos los que hacen parte de este proyecto América. Creo que trabajamos de muy buena manera y estamos muy felices de estar en las finales del fútbol profesional colombiano", añadió.



Uno de los detalles que más llamaron la atención fue la revelación sobre la preparación del América y las ayudas tecnológicas en el proceso: "En este momento creo que somos el único equipo en Suramérica que monitoreamos el descanso de nuestros jugadores, el sueño, con los relojes que hemos adquirido y en el cual los muchachos, el equipo profesional liderado por Adrián han creído en esto... Creo que vamos a ser pioneros en esto, en reconocer que el sueño, la nutrición, son pilares fundamentales para poder tener un proyecto a futuro. Sin ningún tipo de agrandamiento creo que estamos en un proyecto que va a servir de modelo en el FPC a futuro".