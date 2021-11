¿Giraldo sigue de azul? Confesión de Gamero que ilusiona a los hinchas

Terminó la fase del todos contra todos en la Liga BetPlay 2021-II y ahora el gran objetivo de cada club es ganar su respectivo grupo para clasificarse a la gran final de fin de año.



En este sentido, Millonarios parte como uno de los grandes favoritos. El conjunto embajador encabeza el Grupo B junto a Deportes Tolima, Alianza Petrolera y América de Cali.

En diálogo con el programa ‘ESPN F360’, Alberto Gamero habló sobre los aspectos a mejorar y a resaltar de su grupo, la situación de Daniel Giraldo y el estilo de juego que busca mostrar en cada enfrentamiento.



Primero que todo, el estratega albiazul indicó tener un equipo “valiente”, prueba de ello, según él, la derrota con Tolima en la jornada 18. Aquel día, terminada la primera parte, los capitalinos perdían 3-0 y lejos de ‘tirar la toalla’ buscaron el resultados y el rival, que ganaba cómodo, terminó pidiendo tiempo.



“Hemos perdido partidos porque cometemos errores, pero nosotros le mostramos el video a los jugadores porque es la mejor manera de que entiendan qué es lo que están haciendo y por qué camino vamos. Reconocemos que tenemos errores, pero también les mostramos las virtudes que tienen”, indicó.



En dicho sentido manifestó estar conciente de que su equipo es el que más goles recibió de los ocho clasificados (23 en total), pero también le recordó a la opinión pública que tiene al conjunto más goleador con 36 anotaciones.

Por otro lado, Gamero le dedicó unos cuantos elogios a la contratación estrella de este semestre, Daniel Giraldo: “Es un jugador que llegó en donde nos tenía que llegar. Necesitábamos reforzar esa posición. Giraldo es un jugador que tiene todo y es un gran profesional del fútbol. Venía de jugar en un equipo grande como Santa Fe y de hacer muy buenos partidos”.

Recalcó que la integración del mediocampista fue “rápida” debido al “gran profesionalismo que tiene”.



Con ello expresó que tiene la esperanza de que varios referentes del once titular renueven su vínculo con el azul. Sobre el caso puntual del ex Santa Fe confía en que se queda y precisamente viene hablando del tema con los directivos encabezados por Enrique Camacho y Gustavo Serpa.



Por último, el estratega embajador confirmó que le gusta un estilo netamente ofensivo, “me gusta que el equipo juegue”. Y puso como ejemplo los equipos que arman una doble línea de cuatro para defender el cero y buscar a lo largo del partido una opción que les de la victoria. Eso no va con él. “Su situación va en camino, el interés es que se quede”, complemento.



“Cuando llego a un equipo, lo primero que digo es que a mi no me da miedo perder. Si pierdo y me echan, me voy tranquilo porque me fui con la mía... Siempre he entendido que voy al frente a buscar los partidos”, concretó.