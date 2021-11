Otra ciudad le cierra las puertas al partido América vs Millonarios

América de Cali mantiene la búsqueda contra el reloj de la ciudad que albergará el partido de debut del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021 frente a Millonarios este fin de semana.

Primero fue Armenia la que decidió no prestar el Estadio Centenario para este compromiso, debido a los desórdenes y choques de las barras del cuadro rojo y cafetero al encontrarse en el regreso de los partidos del pasado domingo.



Este martes se conoció la segunda negativa para utilizar el Hernán Ramírez Villegas: Gustavo Rivera, secretario de Deporte de Pereira, señaló en WIN Sports que “ya nos contactaron desde ayer, también hubo unas reuniones, se miró mucho el tema de seguridad y se tomó la decisión de que no se iba a prestar el estadio, porque, primero, está lloviendo mucho y necesitamos cuidarlo, en este momento lo tenemos en mantenimiento para que este miércoles de la final de la Copa esté a tope, pero hay que seguirlo cuidando. Vamos a priorizar al Pereira, el cuadrangular del Pereira, y el tema de seguridad del equipo”.



Añadió que “América vs. Millos es un partido muy atractivo, pero también todos sabemos que es un partido demasiado peligroso, que las dos barras en muchas partes se han dedicado más en ir a buscar problemas, a ir a generar caos, que realmente ir a disfrutar del fútbol. Nosotros hemos tenido todos los partidos este año con el mismo Nacional y no hemos tenido los inconvenientes ni las dificultades que vivimos el domingo en el juego Pereira vs. América, todos estábamos tensionados, peleas por allí, disturbios, piedras, realmente fue bastante tensionante. La decisión que se tomó fue pensando en el Pereira y allí es un llamado para los hinchas del América y el mismo Millonarios, que están divididos, vivamos el fútbol en paz, no metamos el fútbol en la violencia”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces