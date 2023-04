Juan Portilla dejó mensaje al América tras pataleta en El Campín

El volante del América de Cali, Juan Camilo Portilla, fue foco de duras críticas tras la forma en la que salió de la cancha en la derrota frente a Millonarios. El técnico Alexandre Guimaraes lo sustituyó sobre los 54 minutos tras un agarrón con Carlos Darwin Quintero y se fue directo al camerino después de lanzar la camiseta al banquillo.



La fea pataleta de Portilla en El Campín también disgustó al técnico Guimaraes, quien en rueda de prensa manifestó que "son cosas que suceden en la cancha y que no pueden volver a suceder". El entrenador del América contó además que había sido un tema de conversación con los capitanes del equipo después del partido.

Carlos Darwin Quintero quiso pasar página tras la discusión con Portilla, que se dio después del gol de David Macalister Silva y que terminó en la sustitución del volante. Este viernes compartió una fotografía del partido y mencionó a su compañero. Quería dejar claro que no había ningún camerino roto y que habían hecho las paces.



"No fue el resultado que queríamos pero voy a toda con mi equipo, el domingo que arda el Pascual", escribió Carlos Darwin en su cuenta de Instagram mencionando a Portilla, quien no tardó en compartir la publicación con el mensaje "Juntos".



Juan Camilo también aprovechó su redes y se disculpó con la hinchada de los 'Diablos Rojos'. "Quiero pedir disculpas a toda la hinchada por la forma en que salí del campo el día de ayer. Son momentos de frustración y de calentura".



Y agregó que: "Desde que llegué siempre he mostrado profesionalismo y entrega por esta camiseta y hoy más que nunca lo seguiré haciendo". Al final, el jugador caleño de 24 años animó a los hinchas a llenar el estadio en el clásico regional: "Nos vemos el domingo en el Pascual".