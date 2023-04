Lo bueno, malo y feo en fecha 16 de Liga I-2023: ¡Hay un clasificado!

Con la victoria frente a Santa Fe, Águilas Doradas se convirtió en el primer clasificado a los Cuadrangulares Semifinales de la Liga Betplay I-2023. Millonarios, Nacional y Medellín también ganaron y se acomodaron entre los ocho, mientras que Junior se desinfló frente al Deportivo Cali.



En total se registraron 31 goles en la jornada que se inició el martes y que concluyó este jueves en El Campín con siete goles entre Millonarios y América. ¡Impresionante clásico!

FUTBOLRED le cuenta en resumen lo que sucedió en la jornada 16 de la Liga Betplay I-2023. Conozca quién ganó, quién perdió y cómo quedó el panorama en la tabla de posiciones a falta de cuatro jornadas en la fase regular.



Lo bueno

Águilas Doradas ganó y se clasificó a cuadrangulares: con triplete de Marco Pérez el equipo de Lucas González venció a Santa Fe en su nido y se convirtió -con 32 puntos y a falta de cuatro partidos- en el primer equipo que pone un pie en los cuadrangulares semifinales.



Nacional regresó con triunfo al Atanasio y se metió en los ocho: Después de haber jugado Libertadores en estadio prestado, el verdolaga volvió a su casa y superó a Unión Magdalena con doblete de Jefferson Duque. Aunque jugó sin público por cuenta de la sanción, hizo la tarea y volvió a meterse en la conversación. El estilo de Paulo Autuori sigue sin gustar a la hinchada pero los resultados vuelven y se le dan.



Cali sigue en buena racha y saca una luz en el descenso: El equipo de Jorge Luis Pinto superó 3-2 al Junior y sigue alejándose del fondo de la tabla en la que estuvo sumergido durante buena parte del torneo. Ahora, el azucarero no solo saca una luz en el descenso sino que también quedó a 4 puntos del grupo de los ocho. Encajó tres victorias al hilo y Kevin Velasco sigue en buen momento.



Millonarios se divirtió y le remontó al América: Empezó perdiendo en El Campín con gol de Facundo Suárez pero con goles de Jorge Arias, Leonardo Castro y David M. Silva dio vuelta al marcador. Los de Alberto Gamero al final ganaron 4-3, después de un tanto más de Suárez y las anotaciones de Óscar Cortés y Daniel Quiñones. El azul ya acaricia la clasificación cuando le restan seis partidos en la fase regular. Está imparable y ya lleva 11 jornadas sin caer en Liga.

Lo malo

El Junior del 'Bolillo' Gómez volvió a caer: Después de una seguidilla de seis partidos sin perder, el equipo rojiblanco se estrelló contra el Deportivo Cali en Palmaseca. Estuvieron arriba en el marcador en dos ocasiones pero al final se desinflaron y perdieron los papeles. No les alcanzó para defender un lugar en los ocho y cayeron a la novena posición.



Once Caldas lo intentó pero no le alcanzó: El gol de Dayro Moreno sirvió para rescatar un punto ante Boyacá Chicó en Manizales. El 'Blanco-Blanco' sigue en el sótano de la tabla. No gana hace ocho fechas.

Lo feo

Atanasio Girardot y Palogrande sin público: Por cuenta de los hinchas violentos, Nacional y Once Caldas tuvieron que jugar sus partidos con las tribunas vacías.



El feo gesto de Pinto hacia 'Bolillo': El técnico del Deportivo Cali no olvida la pelea que tuvieron cuando se enfrentaron con Panamá y Honduras, y este jueves el reencuentro en Palmaseca no fue el mejor. El entrenador del Junior lo buscó para saludarlo y Pinto prefirió rechazarlo.