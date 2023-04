¿Estará para clásico? Jarlan Barrera recibió alta médica en Nacional

Atlético Nacional lo ha sostenido las individualidades y cada partido de Liga está obligado a ganar para acercarse cada vez más a la clasificación y tras la reciente victoria 2-0 a Unión Magdalena en su regreso al Atanasio Girardot, el técnico Paulo Autuori prepara ahora el clásico paisa contra Independiente Medellín.

Seguramente para este duelo Autuori cuenta con lo mejor de su nómina y en ella podría estar Dorlan Pabón, quien no jugó el pasado juego contra el ‘Ciclón’, pero las buenas noticias no paran, pues el técnico brasileño ya puede contar con retornos de jugadores que estaban lesionados.



El departamento médico de Atlético Nacional confirmó que el volante Jarlan Barrera, tuvo el alta médica y de esta manera podría ser tenido en cuenta por Paulo Autuoripara los próximos partidos, aunque no se confirmó la disponibilidad.



Sin embargo, Jarlan Barrera ya venía entrenando con regularidad y de hecho se le ha visto con un mejor físico, pero habrá que esperar si el cuerpo técnico lo puede utilizar para los juegos restantes de la temporada.