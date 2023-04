¿Mundial o Millonarios? Futuro de Cortés está en manos de los hinchas

Millonarios está pasando por un buen momento en Liga BetPlay 2023-I y Copa Sudamericana, pues lidera los dos torneos y en ambos tiene altas posibilidades de seguir en competencia, pero tendrá un apretado calendario y para ello necesita de sus mejores figuras.

Una de las estrellas es sin duda Óscar Cortés, quien se ha destacado en los recientes juegos y por ello, Millonarios estaría pensando en tomar la decisión de no prestarlo a la Selección Colombia Sub-20 para el Mundial de la categoría que se jugará en Argentina.



En las últimas horas se conoció que las directivas estarían discutiendo sobre la presencia de Cortés al Mundial Sub-20, pues no están obligados por la FIFA para cederlo.



Sin embargo, la decisión aún no está tomada y al ver que no hay una decisión final sobre prestarlo, Millonarios decidió darle voto a sus hinchas para que decidan dónde quieren ver a Óscar Cortés, si en la Selección Colombia Sub-20 o en las finales del fútbol colombiano con el club embajador.



Hinchas abonados y accionistas de Millonarios notificaron que les llegó a sus correos y celulares una encuesta del club sobre dónde querían ver a Cortés y a manera de sondeo, el equipo busca que sus seguidores tengan poder en la decisión definitiva.