Dilema de Cortés: Gamero le pide elegir entre Millonarios y Selección

¿Quién le iba a decir hace seis meses que hoy cargaría la terrible presión de elegir entre la gloria con su club y la defensa de la camiseta de la Selección Colombia?

Y es lo que está viviendo un chico de 19 años como Óscar Cortés, que parece ser víctima de su éxito pues se convirtió en una pieza fundamental para el esquema de Alberto Gamero, quien busca con Millonarios, después de varios intentos, el anhelado título de la Liga Betplay, pero además es indiscutible para Héctor Cárdenas en la Selección Colombia que en unas cuantas semanas estará jugando el Mundial Sub-20 de Argentina.



"No sé que vaya a pasar, por el momento estoy concentrado acá. Si se da la chance bien porque es lindo jugar en Selección Colombia pero vamos a ver qué pasa", comentó Cortés en Win Sports tras ser elegido como la figura de la victoria 4-3 contra el América de Cali.



Mucho se comentó que Millonarios no tiene tan claro que la selección nacional sea prioridad y que, como no hay obligación de la FIFA de ceder a los jugadores para la Copa Mundo, podría retenerlo pensando en el bien mayor que serán los cuadrangulares de la Liga, que para el azul están a solo un punto. Se dijo inclusive que la decisión sería del técnico Gamero exclusivamente.



Pero al preguntarle al estratega, literalmente le pasó la pelota al joven jugador: "No es que Gamero tenga la última palabra, soy técnico de Millonarios y no dueño. Hay un jugador que tiene un anhelo y un equipo que tiene patrimonio. Pienso que la única persona que puede decidir es el mismo jugador", declaró.



Y añadió: "Somos colombianos y queremos que a la Selección le vaya bien, y para que le vaya bien tienen que llevar a los mejores jugadores. Por eso Óscar tiene que ir. Si me opongo a que vaya, Colombia me cae encima a mí. Si digo que se vaya, la hinchada de Millonarios va a pensar que no estoy pensando en el club".

​

Entre líneas parece claro que el jugador quiere estar en el Mundial Sub-20 y el DT lo sabe y lo entiende, pero hay una presión del entorno de Millonarios para hacer valer sus intereses, que pasan por no arriesgar los cuadrangulares y el título, que con el mejor estilo de juego de la Liga Betplay parece al alcance de la mano. Difícil para un muchacho de 19 años cargar con el peso de esa decisión. Lo bueno es que aquí parece que sí se escuchará su voz y su anhelo. Puede ser buen momento para que el equipo arrope a un prodigio que ya le ha dado tanto...