Millonarios habría decidido tema Cortés: revelan que no iría a Mundial

Millonarios está pasando por un buen momento en Liga BetPlay 2023-I y Copa Sudamericana, pues lidera los dos torneos y en ambos tiene altas posibilidades de seguir en competencia. Además, el nivel altísimo de algunos jugadores ha hecho que el club que dirige Alberto Gamero, sea el mejor de la actualidad en el fútbol colombiano.

De hecho, uno de los jugadores que más son aplaudidos en Millonarios es el juvenil de 19 años, Óscar Cortés, quien después del Sudamericano Sub-20 con la Selección Colombia, regresó al club embajador para volverse rápidamente en una de las máximas estrellas de la temporada, pues su talento lo han llevado a ser el más destacado de la plantilla.



Sin embargo, en la Selección Colombia Sub-20 viven un verdadero dilema, debido a que el conjunto embajador no ha dado respuesta exacta sobre el préstamo de Óscar Cortés al Mundial de la categoría que se jugará en Argentina, pues el club debe afrontar finales de Liga y sellar su clasificación en Sudamericana, por lo que tiene el derecho de no cederlo al seleccionado de Héctor Cárdenas tras no ser obligación.



La polémica de la asistencia de Cortés al Mundial Sub-20 continúa y tanto Alberto Gamero, como el mismo jugador, han dejado claro que ellos no deciden sobre su presencia y la bola se ha ido tirando uno a otro, sin comprometerse demasiado.





Ahora, al tema Óscar Cortés se le suma otro capítulo y el periodista Carlos Antonio Vélez aseguró que Millonarios ya tendría la decisión tomada sobre el jugador y han decidido que no lo prestarán a la Selección Colombia Sub-20 por no ser obligación ante la FIFA.



"Gustavo Serpa máxima autoridad de Millonarios y acaba de confirmar que Óscar Cortés no será prestado para la Selección Colombia Sub-20 que irá al Mundial. No es el único club que no prestará a su figura. Están en su derecho porque la FIFA no obliga”, reveló Carlos Antonio Vélez.



Gustavo Serpa máxima autoridad de @MillosFCoficial acaba de confirmar q Oscar Cortés no será prestado para la @FCFSeleccionCol q irá al mundial! No es el único club q no prestará a su figura.. están en su derecho por q la @FIFAcom no obliga! En desarrollo — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) April 28, 2023



Por ahora, Óscar Cortés seguirá en Millonarios y habrá que esperar la convocatoria de la Selección Colombia Sub-20 que saldrá en los próximos días para saber si el jugador finalmente no irá al Mundial.