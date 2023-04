Mala suerte: Medellín jugará clásico contra Nacional sin una figura

Independiente Medellín viene en alza deportiva y pese a que no ha tenido una regularidad estable en Liga BetPlay, el conjunto dirigido por David González va de a poco y hasta el día de hoy, se mantiene dentro de los ocho clasificados tras su reciente victoria al Atlético Huila.

Sin embargo, ahora el poderoso enfrentará a Atlético Nacional en el clásico paisa, buscando una victoria que los siga dejando dentro de los clasificados, pues una derrota o un empate, peligraría que en esta fecha 17 no continúe en la zona de privilegiados.



Igualmente, los constantes partidos y pocas alternativas han afectado a Medellín, pues las lesiones se han apoderado de algunos jugadores que han venido saliendo de la enfermería, pero en su lugar han ingresado otros, por lo que es complicado que el poderoso tenga una nómina fija.



Ahora, el departamento médico del Medellín confirmó la baja de su delantero estrella Diber Cambindo, quien ha tenido un buen rendimiento en los últimos partidos y es el máximo goleador en la Liga con seis anotaciones.



[🔴🔵] Reportes médico del equipo profesional:https://t.co/t1KTHm4I4w — DIM (@DIM_Oficial) April 27, 2023

De acuerdo al informe del Medellín, Cambindo no podrá jugar el clásico contra Nacional tras sufrir un esguince en el tobillo izquierdo y aún se espera su evolución para determinar el tiempo que estará por fuera de las canchas.



Igualmente, no todo es malo, pues también el cuerpo médico informó el alta del arquero Andrés Mosquera Marmolejo, pero no se sabe si podrá estar en el clásico contra Nacional y por ahora, el Medellín deberá seguir remando en la Liga para mantenerse clasificado.