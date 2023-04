‘Bolillo’ con dudas sobre utilizar a Juanfer contra Millonarios

Junior de Barranquilla ha ido de menos a más y desde la llegada de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, el equipo tiburón ha encontrado su mejor forma y equipo ideal para soñar con la clasificación a los cuadrangulares de Liga BetPlay 2023-I.



Algo que se le ha valorado a ‘Bolillo’, es sin duda haber creado un equipo sin la presencia del talentoso volante, Juan Fernando Quintero, quien no juega desde el pasado 18 de marzo por una lesión muscular que también no le permitió jugar con la Selección Colombia en gira asiática.



Sin embargo, el regreso de Juan Fernando Quintero está cerca y el cuerpo médico y técnico de Junior, han estado analizando con detalle la situación del volante, pero no tienen con certeza si lo podrán incluir contra Millonarios, pues ‘Bolillo’ quiere tenerlo en cuenta, pero están poniendo sobre la balanza el nivel deportivo del equipo y no arriesgar la evolución del jugador.



Por ahora, la presencia de Quintero contra Millonarios no está descartada, pero todo dependerá de una reunión entre cuerpo médico y ‘Bolillo’ Gómez para determinar si el jugador puede estar disponible.