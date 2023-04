Leicy aclaró encontronazo con Linda y contó cómo es su relación

En charla virtual con la prensa en Colombia, Leicy Santos se refirió a la llegada de Linda Caicedo a la Liga de España. La '10' de la tricolor valoró la rápida adaptación de la delantera de 18 años en Real Madrid y aplaudió que se haya ganado un puesto en la titular.



Además, Leicy aprovechó el momento para aclarar la situación entre ambas en el derbi de marzo, en el que tuvieron un cruce con jalones y manotazos. Mientras las colombianas dejaban ese roce atrás y compartían después del encuentro en el Wanda Alcalá, el video se viralizaba en redes.

"Son cosas del partido, de calentura de partido. Cuando hice el gesto no vi que era ella la que estaba, luego ya me di cuenta. Después del partido nos saludamos, hablamos y me dijo cómo se sentía en el Real Madrid, luego nos pegamos una llamada", precisó Leicy sobre lo sucedido con Linda.



La jugadora del Atlético de Madrid aseguró que "Lo tomamos más en chiste. Esa situación fue algo del partido y es fútbol al final”, poniendo así punto final a cualquier especulación sobre una mala relación.



Leicy no se guardó ningún elogio a la hora de hablar de Linda y de lo importante que es su fichaje en España. Solo pidió cuidarla y acompañarla en el proceso. "Ha sido impactante para todos, no solamente para ella, sino para las que estamos aquí y el fútbol femenino colombiano. Todo lo que ha generado Linda hace reflexionar en nuestro fútbol y en que debería dar un paso más hacia adelante".



La jugadora que brilló en Colombia con Santa Fe dijo que se debe "aprovechar todo ese furor del fichaje de Linda en Real Madrid" y todo el marketing que genera su llegada a uno de los clubes más importantes del mundo.



De igual manera, Leicy resaltó lo fácil que se adaptó Linda a una liga tan competitiva. "Me parece que se ha adaptado muy bien al equipo y no es fácil llegar a mitad de temporada y entrar como ella ha entrado. Siempre en el once inicial y es un valor agregado que ella tiene. Sabemos todo el potencial que tiene y la Liga de España la va a ayudar a crecer".



Finalmente, la volante de la Selección Colombia mencionó que "Es joven y deberíamos ayudarla a llevar esa carga que en ese momento le pone Colombia. Las grandes también estamos para que esté mucho más tranquila”.