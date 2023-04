Leicy Santos se inspira en Atlético de Madrid y apunta alto en España

La futbolista colombiana Leicy Santos tuvo este viernes una cita con la prensa en Colombia y después de su entrenamiento con Atleti se conectó en teleconferencia desde Madrid. Desde las oficinas de Chubb Seguros, patrocinador de LaLiga, los distintos medios de comunicación le consultaron sobre su presente en el club colchonero, la Selección Colombia y otros temas relacionados con fútbol femenino.



La '10' de la tricolor dijo haber dejado atrás las molestias musculares que la marginaron de recientes amistosos y solo espera terminar bien la temporada con Atlético de Madrid, para después sumarse a la Selección Colombia pensando en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda. Sus objetivos están muy claros.

Leicy se mostró ilusionada por la llegada de más colombianas al fútbol de España. Cada vez son más las jugadoras que llegan a esa Liga. El fichaje más reciente fue el de Linda Caicedo al Real Madrid.



“Desde mi experiencia estos cuatro años que llevo en España y viendo el crecimiento que ha tenido la Liga, pienso que la jugadora colombiana tiene sobre todo algo diferencial. Nos identificamos con el dominio de balón, con la técnica y acá como se juega más rápido, y a uno y dos toques, ese es el plus que tenemos. La picardía a la hora de jugar el uno contra uno, en eso nos desempeñamos muy bien", mencionó.



La ex-Santa Fe reconoció que "También tiene que ver mucho con el camino que hemos abierto nosotras, las que vinieron antes, caso Natalia Gaitán que abrió la puerta para poder estar acá. Todo eso ha hecho que en España nos empiecen a ver más”.



Leicy también habló del pedido que le hace su entrenador en Atlético de Madrid: "Me identifico más como la volante 10 que llamamos en Colombia, acá es más mediapunta. Donde mejor me siento es ahí. El entrenador me pide que no me quede tan arriba esperando a que me llegue el balón sino que ayude a sacar esas jugadas limpias, que sea yo la que le de la pausa al equipo y el control. Cuando los equipos nos lleguen a presionar baje para sacar más limpio el balón”.



De igual manera, la colombiana dice estar en óptimas condiciones para dar la pelea en la Liga, en la que son cuartas por detrás de Barcelona, Real Madrid y Levante. El sueño no es otro que volver a jugar Liga de Campeones. "La temporada nuestra ha tenido altas y bajas; nos ha pasado eso en los dos últimos años. A mitad de temporada cambiamos de entrenador y no encontramos ese equilibrio y constancia de los buenos resultados".



Y agregó que "Afortunadamente con el nuevo entrenador nos hemos encontrado y estamos peleando para volver a Champions. Ha sido una temporada difícil para todas, con bajas importantes, lesiones. Siempre que tengamos la posibilidad numérica de competir vamos a apuntarle a eso; nos quedan cinco jornadas más. Luego pensar también en la Copa de la Reina que es importante para el club”.



Sobre la distancia que tienen otros clubes con Barcelona, equipo que ha conseguido 25 victorias en 25 jornadas, Leicy valoró el proceso que tienen y la inyección económica. Sin embargo, reconoció que cada vez son más los clubes que contratan a grandes jugadoras y buscan pelear de tú a tú.



"Es evidente que llevan un proceso de formación y de estructura. Han dado un paso al frente. Todo el éxito que están teniendo hace ver amplia esa brecha. No solo pasa aquí en España con Barcelona, también en otras ligas como la inglesa. Cada año se acorta la brecha y los clubes contratan más y traen jugadoras más top. Eso será con el tiempo”, remató.