Guimaraes salió dolido de El Campín: 'Vendimos cara la derrota'

América de Cali se ilusionó en El Campín tras el gol de Facundo Suárez que abrió el marcador. Sin embargo, Millonarios consiguió imponerse 4-3 en un magistral partido cargado de buenos goles. Al final, los 'Diablos Rojos' acortaron la ventaja con un golazo de Daniel Quiñones de media cancha.



El técnico Alexandre Guimaraes analizó la derrota de su equipo, valoró lo hecho por el rival y dijo que tendrá poco tiempo para corregir antes del clásico ante Deportivo Cali.

Análisis del partido en Bogotá: "Fue un partido donde los equipos se brindaron al máximo y salió como se esperaba para la hinchada. Fue abierto y en detalles se nos fue el juego. Salimos dolidos porque jugamos contra un rival que maneja diferentes facetas del juego. Pudimos hacer un partido acorde a lo que pensabamos que podíamos hacer. El rival estuvo más avispado que nosotros, aún cuando hablamos de ello. Vendimos cara la derrota".



El pedido a sus jugadores en el entretiempo: "En el segundo tiempo lo que pudimos hacer fue juntarnos más para controlar el tiempo de juego y eso me gustó mucho, me gustó la reacción de los que entraron que nos dieron un segundo aire. El hecho de que tengamos que jugar cada 3 días, y no estamos para justificarnos, es la situación que es y nos toca jugar el domingo otra vez con un Pascual lleno. Tenemos que hacer un partido sin errores, luego tres o cuatro días después contra Nacional, luego contra Huila".



Las falencias del América ante Millonarios: "Queríamos apurar y jugar individualmente, y perdíamos la pelota por la situación del campo de juego, y el rival aprovechaba para agarrarnos con campo abierto. Eso lo hablamos en el entretiempo y por eso recuperamos la pelota, pero tuvimos unos descuidos ante un rival de mucha calidad que no perdona estos regalos".



Cuatro goles después de empezar ganando: "Lo hablamos en el camerino y ellos al tener la ventaja en el primer tiempo iban a intentar jugar a una desconcentración. No solo la tuvimos dos veces sino un par de veces más que no remataron bien. Nosotros hicimos un partido como para obtener los tres goles, el equipo se repuso bien y no es lo que queremos, no estamos para recibir cuatro goles pero debemos corregirlo".



La criticada línea de tres en el fondo y la incomodida de Luis Paz: "No solo fue solo por la situación de Paz. Al comienzo no entramos en el partido. Ellos no nos dañaron en ese lapso. Nosotros hicimos un ajuste y él se posicionó como volante 5 haciendo una línea de tres con Portilla y Leys. Paz hizo un súper partido cuando salió Portilla".