DIM recibe a Envigado en el Atanasio: duelo por un cupo entre los ocho

Deportivo Independiente Medellín recibe este viernes, desde las 8 de la noche a Envigado Fútbol Club, por la fecha 13 en la Liga II-2021. El conjunto rojo de Antioquia buscará un triunfo que lo meta entre los ocho, mientras que la ‘cantera de héroes’ necesita ganar para no poner en peligro su lugar entre los clasificados. Duelo paisa con muchos condimentos.

Medellín obligado a seguir creciendo en juego y resultados



Luego de imponerse sobre Atlético Bucaramanga el pasado domingo, para Deportivo Independiente Medellín la obligación radica en seguir ganando, buscando la clasificación a los cuadrangulares, uno de los objetivos del equipo rojo en este semestre. Pese a las bajas por lesión de Víctor Moreno, Leiton Jiménez, Yesid Díaz, Edwar López y por suspensión de Juan Guillermo Arboleda, el técnico Julio Comesaña ajustó líneas y confía en imponerse frente a un rival complejo como Envigado que, si bien no pasa un buen momento, es uno de los equipos directos para pelear por un lugar entre los ocho.



"Soy optimista porque hemos mejorado, es un plantel corto y las lesiones nos han costado mucho. Hay que demostrar en la cancha, si estamos en condiciones de ganar, viendo cómo se mueve la estructura para trabajar en equipo en juego ofensivo y defensivo. Esta fue una semana corta, tuvimos mucho desgaste contra Bucaramanga y este viernes volvemos a competir. El lunes tuvimos recuperación, el martes seguimos en actividades regenerativas, este miércoles estuvimos enfocados a la velocidad de reacción y nos quedó el jueves para la pelota quieta. No estamos haciendo entrenamientos de optimización, simplemente estamos planificando cada partido. Edwar López no lo tengo en cuenta para este partido, Víctor Moreno, Yesid Díaz y Leiton Jiménez tampoco van a estar, el resto está disponible para competir", señaló el uruguayo.



En cuanto al rival, Comesaña indicó que "Envigado es un equipo estabilizado, juega de acuerdo a las características de los jugadores. Cuentan con jugadores desequilibrantes, por algo tiene los puntos. Hay que respetar al rival como corresponde y buscar la manera de superarlo. Vamos a poner en cancha, lo que tendremos a consideración que son los mejores, sabemos que Envigado tiene grandes jugadores, con mucho potencial, pero debemos estar atentos, ir en busca de la pelota y saber cómo los manejamos".



Además, "hay que tener paciencia, entender que el remate de media distancia depende de las características de los jugadores. El fútbol es un juego colectivo y para rematar al arco, hay que generar jugadas ofensivas. Todo va con el trabajo que podamos ir desarrollando".

Envigado visita al DIM con la urgencia de ganar



Con dos derrotas consecutivas, el equipo dirigido por Alberto Suárez enfrentará al Medellín con la necesidad de sumar si no quiere salir del grupo de los ocho. Juan Manuel Zapata espera que el equipo naranja haga un buen trabajo y encamine la campaña. “En la semana con el profesor nos enfocamos en estudiar las virtudes del Medellín y esperemos que en el partido se vea reflejado lo planeado”.



Además, el mediocampista reseñó que “como volantes debemos estar enfocados, concentrados. Nosotros somos un equipo ofensivo, esperamos concretar las opciones que podamos fabricar y agredir a Medellín, seguramente será un partido muy intenso”.



Por su parte, Steven Rodríguez comentó que “este es uno de los partidos que uno quiere jugar, Medellín es un gran equipo, cuenta con grandes jugadores. Debemos mostrar nuestra mejor versión y sacar un resultado positivo. Medellín es un equipo muy fuerte, cuenta con un gran mediocampo, hay que estar pendientes de el juego por banda y emplear las transiciones de defensa a ataque. Nuestra mentalidad está muy fuerte, independiente de los resultados, contamos con una gran



disposición, este partido es una gran oportunidad para reivindicarnos y estamos preparados para sumar un buen resultado”.

Datos entre Independiente Medellín y Envigado Fútbol Club



Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Envigado Fútbol Club han disputado 77 partidos, de los cuales el poderoso se impuso en 29 ocasiones, los naranjas 22 y 26 juegos terminaron empatados. En cuanto a goles anotados, los rojos festejaron en 106 oportunidades y los del sur del área metropolitana en 78.



Independiente Medellín ha perdido solo uno de sus últimos seis partidos ante Envigado en Primera División, con un balance de tres victorias y dos derrotas. Además, suma seis compromisos anotándole gol a este rival.



En caso de anotarle en este encuentro, el DIM registraría su mejor racha anotadora ante Envigado desde 2002.



Independiente Medellín acumula 15 partidos como local sin perder en la categoría, registrando seis victorias y nueve empates. El DIM no solo no ha caído como local este año, sino que además solo en una ocasión se han marchado al descanso en desventaja (0-1 vs Once Caldas el 17 de septiembre, para luego ganar 3-1).



Aunque no se ha marchado al descanso en desventaja en sus últimos siete partidos en el torneo, Envigado ha ganado solo dos de ellos y suma cinco seguidos sin victoria (2E 3D), anotando solo tres goles entre esos cinco duelos.



Adrián Arregui, de Independiente Medellín, es el jugador al que han regateado más veces en lo que va de la Liga II-2021 (18), aunque es el jugador de su equipo que más veces ha rematado al arco (10).



Entre los jugadores de campo (excluyendo arqueros) que han participado en más de dos duelos en lo que va del torneo, Santiago Ruiz de Envigado es el único que registra un 100 por ciento de efectividad (5/5).





Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Didier Bueno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Adrián Arregui, Leonardo Castro, Javier Reina, Vladimir Hernández; Agustín Vuletich.

D.T.: Julio Comesaña.



Envigado F.C.: Santiago Londoño; Daniel Londoño, Juan Camilo Suárez, Jonathan Lopera, Yeferson Andrés Rodallega; Diego Moreno, Iván Rojas, Juan Manuel Zapata; José Hernández Chávez, Yaser Asprilla; Steven Rodríguez.

D.T.: Alberto Suárez.



Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Nolberto Ararat (Valle).



T.V.: WIN Sports +.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8