Cuadrado, Zapata y Uruguay: análisis de Reinaldo Rueda tras el empate

Colombia se fue Montevideo con un punto en el bolsillo tras empatar 0-0 con Uruguay, en un partido difícil para los de Reinaldo Rueda, quienes dejaron una buena sensación en la zona defensiva, pero que también sembraron dudas en la construcción ofensiva.



Al término del partido, el estratega de la Tricolor atendió a los medios y entregó el análisis de lo que fue el encuentro en el estadio Parque Central. Rueda destacó el orden y la actitud de sus dirigidos. Habló del nivel de Duván Zapata y la baja de Juan Guillermo Cuadrado.

Partido difícil contra Uruguay: "Siempre venir a Uruguay es un partido difícil por las características del rival, por el estilo de juego del rival y lo competitivo que es Uruguay con gran calidad de jugadores. Colombia a pesar de que le costó los primeros minutos reaccionó y lo intentó a partir de nuestro estilo, no era fácil por la presión y la agresividad del rival, pero valoro el orden que se tuvo para afrontar este juego".



Punto en Montevideo: "Nosotros seguimos en déficit, somos conscientes de la necesidad nuestra en la tabla, hoy queríamos y le apostábamos a conseguir los tres puntos. El rival hizo su trabajo y nos lo impidió. Tuvimos un par de ocasiones que no concretamos bien y que nos impidieron llevar los tres puntos".



"Destaco el carácter y el orden que tuvo Colombia para encarar el juego y neutralizar la propuesta del rival. Tuvimos un par de oportunidades de gol".



Duván Zapata: "Es el juego, es una situación que se da en los goleadores como es el caso de Duván. Hay que seguirlo respaldando y dando la confianza que necesita par imponerse en su función".



Falcao: "Dos funciones diferentes en un momento difícil del inicio de juego. Pienso que Falcao cumplió, lo hizo muy bien, le faltó acompañamiento y en esos momentos que Colombia podía generar más juego a él, no se dio".



Baja de Cuadrado: "Era una situación a considerar también. Juan Guillermo desafortunadamente tiene un compartimiento equivocado. Es un jugador determinante que nos va a hacer mucha falta en este juego ante Brasil".