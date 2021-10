Lectura perfecta y cambios excelentes: a Rueda solo le faltó suerte

La Selección Colombia sacó un punto de oro en su visita a Uruguay, Reinaldo Rueda se salió con la suya: planteó un XI con sorpresas, aguantó las embestidas del local, supo darle manejo con los cambios y cerró el partido a la perfección.



Labor de diez puntos del estratega vallecaucano, que por cierto pudo terminar con una victoria como broche de oro.

Reinaldo Rueda movió su banco de suplentes llegando a la hora de partido con una triple sustitución: Roger Martínez, Duván Zapata y Jefferson Lerma ingresaron en lugar de Borré, Falcao y Matheus.



En un primer momento la labor de los tres ingresados fue defender los continuos balones aéreos del cuadro local. Por talla y biotipo, cumplieron a la perfección. Excelente lectura de ‘Rei’.



A nivel ofensivo cada uno hizo lo suyo. Claro está que la más clara la tuvo Duván (70'), quien no pudo definir con el pórtico a placer tras una contra bien manejada por Luis Díaz. Pudo ser la victoria Tricolor.



Al minuto 78, el turno fue para Lerma. Lo que parecía un centro lejano sin mayor peligro, terminó en un cabezazo englobado del volante del Bournemouth que exigió al golero Muslera.



Así mismo, el ex-Huila colaboró en la mitad del terreno, no solo por su portento físico sino por sus cambios de frente exactos.



Roger, por su parte, enfocó su trabajo en las ayudas defensivas por la mitad, ocupando la posición de mediapunta, pero en ofensiva no tuvo mayores oportunidades. Fue el sacrificado.



Ahora bien, con el ingreso de Juan Fernando Quintero al 79', la cosa cambió. ‘Juanfer’ se adueñó de la mitad, comenzó a proponer sociedad y Martínez tuvo mayor libertad tirado por la banda derecha.



Justamente, el creativo del Shenzhen le cambió la cara a un equipo que cayó en el pelotazo y las transiciones rápidas. Puso la pelota en el césped, organizó desde la mitad e incluso se animó con un zurdazo de media distancia.



Terminó siendo un punto de oro de la Selección en Montevideo, en gran parte a la extraordinaria lectura de Rueda en la segunda parte.