¡Con papa y yuca! Colombia sacó un puntazo en su visita a Uruguay: 0-0

Colombia sacó un valioso empate 0-0 en su visita a Uruguay, en Montevideo, en un duro partido de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundo de Catar 2022. La Selección sufrió y trabajó el resultado, y se llevó un buen premio en su única salida en esta triple jornada de las clasificatorias.



Colombia no se divirtió en el Gran Parque Central, pero sí pasó por varios estados durante el partido. En los primeros minutos de juego, todo fue adrenalina uruguaya, dominio en velocidad y locura colombiana.



Fue como cuando los toros salen al ruedo, furiosos, listos para la batalla, pero sin mente fría, corriendo detrás de la pelota y sufriendo por el picante ataque charrúa, que supo ocupar los espacios que dejaba la Selección de Rueda.



El que estaba concentrado y tranquilo, y siempre presto para salvar a Colombia, fue David Ospina. El capitán sacó toda su experiencia para despejar el peligro que causó Diego Godín con un cabezazo; Luis Suárez con un remate al ángulo; y un remate de Federico Valverde que despejó el ‘1’.



También ayudó la mala puntería de De Arrascaeta, que falló una posibilidad increíble. Y el VAR, que anuló la jugada de gol de Luis Suárez, quien cabeceó adelantado y solo la tecnología le arrebató el grito de celebración a los aficionados.



Luego de esa jugada, anulada por el VAR, Colombia fue otra. Le bajó un cambio al juego y trató de juntar a sus jugadores: aunque no llevó peligro claro al arco de Uruguay, sí alejó el riesgo de la portería propia. Pero Colombia no pesó en ataque, y Falcao, el referente, apenas si tocó un balón que no tuvo trascendencia.



En la segunda parte, la Selección intentó jugar a algo diferente, cambiando a sus atacantes y dándole algo más de estabilidad al mediocampo: Duván Zapata y Roger Martínez entraron por la sociedad Falcao-Borré; y Jefferson Lerma entró por un Uribe perdido y errático.



Cuadrado, en medio de la guerra física que propuso Uruguay, fue amonestado y se perderá el partido con Brasil. Se salvó de la tarjeta roja y por eso Reinaldo lo sacó para darle paso a Juan Fernando Quintero.



En la única jugada clara de Colombia, Luis Díaz sacó su talento para dejar habilitado y claro para el gol a Duván Zapata, pero el atacante no pudo definir y erró la gran posibilidad de hacer historia.



Los charrúas, con su garra charrúa, nunca bajaron los brazos e insistieron siempre. Los cafeteros, con papa y yuca, resistieron y sacaron un puntazo de Montevideo.



Ahora, el reto para Colombia es ganar los seis puntos en Barranquilla: el domingo 10 de octubre enfrenta a Brasil, y el jueves 14, el rival será Ecuador.